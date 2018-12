La France a remporté dimanche le relais mixte avec un chrono de 1 h 10 min 02 s 8/10

Le quatuor français composé d'Anaïs Bescond, Justine Braisaz, Martin Fourcade, et Simon Desthieux a devancé la Suisse et l'Italie.

Les Français peuvent dire merci à Martin Fourcade, cinq fois médaillé d'or aux Jeux olympiques.

Après deux premiers relais solides de Bescond (8/10 au tir) et de Braisaz (9/10), Fourcade a réussi à revenir sur la Finlande, largement en tête (29 secondes) après un relais impressionnant de Kaisa Makarainen, récipiendaire du globe de cristal la saison dernière.

À la conquête d'une huitième Coupe du monde d'affilée, Fourcade a été parfait au tir à la carabine (10/10), passant le relais à Simon Desthieux avec 15 secondes d'avance sur ses rivaux.

« Ma glisse n'a pas été la meilleure, mais je savais que la victoire se jouerait au tir, et je suis très content que ça ait bien fonctionné », a réagi Fourcade.

Les Français sont les champions olympiques en titre de la spécialité

Le quatuor canadien composé de Rosanna Crawford, Megan Tandy, Nathan Smith et Scott Gow a fini au 10e rang, accusant un retard de 2:33,2 à l'arrivée.

Le résultat du Canada au relais mixte de Pokljuka en Slovénie Photo : IBU

Dans le relais mixte simple (en duo), c'est l'équipe norvégienne composée de Celine Brun-Lie et de Lars Birkeland qui l'a emporté dimanche.

Les Norvégiens ont négocié le parcours en 38 minutes 26 sec 7/10. Ils ont devancé de 8,5 secondes l'Autriche (Lisa-Theresa Hauser et Simon Eder) et de 20,7 secondes l'Ukraine (Anastasiya Merkushyna et Artem Tyshchenko).

Le duo canadien composé de Megan Banks et de Christian Gow a terminé au 6e rang, à 37,8 des vainqueurs.

« C'était mon premier relais mixte simple, alors je suis super contente de ce résultat. C'était vraiment amusant », a dit Megan Banks.

« On est toujours un peu nerveux à la première épreuve, savoir si on va pouvoir gérer la pression au tir. Notre résultat est correct. Bien sûr, on peut s'améliorer, mais on a bien glissé, et on est en forme », a dit Christian Gow.

Le résultat du Canada au relais mixte simple de Pokljuka en Slovénie Photo : IBU

Les Français ont fini au pied du podium, en 4e position.

La première épreuve individuelle de la saison est programmée mercredi à Pokljuka (Individuel 20 km hommes).