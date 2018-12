Les Norvégiens ont négocié le parcours en 38 minutes 26 sec 7/10. Ils ont devancé de 8,5 secondes l'Autriche (Lisa-Theresa Hauser et Simon Eder) et de 20,7 secondes l'Ukraine (Anastasiya Merkushyna et Artem Tyshchenko).

Le duo canadien composé de Megan Banks et de Christian Gow a terminé au 6e rang, à 37,8 des vainqueurs.

Le résultat du Canada au relais mixte simple de Pokljuka en Slovénie Photo : IBU

Les Français ont fini au pied du podium, en 4e position, et promettent de se rattraper dans le relais mixte (Justine Braisaz, Anaïs Bescond, Simon Desthieux, Martin Fourcade) dont ils sont champions olympiques en titre.

Classement du relais mixte simple de Pokljuka: