Un texte d’Alexandre Gascon

Peu importe les circonstances, un retour au jeu de Shea Weber ne passera jamais inaperçu.

Mais peut-être est-il d’autant plus primordial qu’il est survenu lorsque le navire tricolore naviguait à vue, sans son capitaine à la barre.

Il y avait eu des signes d’une certaine étanchéité en défense avant que Weber ne saute dans la mêlée pour la première fois contre les Hurricanes mardi, et c’est devenu évident dans la victoire de 5-2 du CH contre les Rangers.

« Shea, c’est Shea », a résumé Claude Julien.

Qui est Shea? En gros, un très grand monsieur aux muscles saillants qui impose un mélange de respect et de crainte selon la couleur du chandail que vous portez.

« Tout le monde parle de son lancer frappé. On s'entraîne contre lui, c’est dur dans les coins contre Shea, c’est un gros bonhomme, il a un bon bâton aussi. Tu es dans le premier trio de l’autre bord et tu joues contre Shea Weber, ça va être une soirée assez robuste pour toi. C’est un vétéran qui sait comment gérer les jeunes et les plus vieux », a expliqué Jonathan Drouin.

En 20 minutes, Weber a présenté un aperçu de ce qu’il apporte au CH.

Le capitaine a d’abord donné le ton avec son premier but de la saison grâce à un tir frappé pour lequel il s’est néanmoins retenu un brin, histoire d’y ajouter de la précision.

Il a distribué de solides mises en échec, a fait avorter de nombreux jeux dans son territoire et a réussi son second filet de la soirée en toute fin d’engagement.

Le deuxième but est plus gros que le premier. Quand il reste cinq, six secondes, ça fait mal à l’autre équipe.



Jonathan Drouin

Donc, oui, l’impact de Weber est indéniable, mais samedi soir, c’est l’ensemble des meneurs de cette bande qui a eu son mot à dire.

Le Canadien a accordé seulement 22 lancers dans chacun des deux matchs depuis le retour du colosse.

Conséquemment, Carey Price n’a pas eu à être exceptionnel pour donner une chance de victoire à son équipe.

Or, le gardien a réussi un arrêt sublime au tout début de la rencontre face à Jimmy Vesey pour préserver l’impasse, le genre d’arrêt opportun qu’on voyait moins souvent cette année.

Carey Price (à gauche) a réalisé 20 arrêts contre Chris Kreider et les Rangers. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

De leur côté, les fers de lance à l’attaque, Drouin au premier chef, étaient aussi inspirés. Les trois premiers trios ont contribué à la récolte de cinq buts et l’avantage numérique a touché la cible. Tout y était pour le CH.

Apprendre à gagner

Avant le duel contre les Rangers, le Canadien avait détenu une avance après deux périodes à huit reprises. Trois fois, elle avait filé entre les doigts du CH. Un bien mauvais ratio.

Le 6 novembre dernier, le Tricolore menait 3-2 contre ces mêmes New-Yorkais après 40 minutes et avait accordé trois buts en troisième période.

« Comme on est quand même une jeune équipe, il faut apprendre à gagner. C’était tôt dans la saison, je ne crois pas qu’on avait approché la troisième période de la bonne façon. On avait joué un peu sur les talons, on n’avait pas pris de bonnes décisions, on avait laissé New York prendre le contrôle. Il faut continuer à apprendre à gagner », a expliqué Claude Julien.

Apprendre à gagner, c’est ne pas saboter tes chances avec une mauvaise pénalité en fin de match comme c’est arrivé contre Boston, c’est profiter des 49 lancers pour battre les Hurricanes et c’est surtout contenir l’adversaire quand l’équipe a le contrôle du match.

À Weber de transmettre sa longue expérience.

Un retour plus discret

Le retour de Paul Byron aura fait couler moins d’encre que celui de son capitaine, mais il aura été bigrement efficace.

Julien a souvent répété qu'il avait besoin d’un apport offensif soutenu de son troisième trio. Ses expériences précédentes, que ce soit avec Kenny Agostino ou Charles Hudon pour compléter Jesperi Kotkaniemi et Artturi Lehkonen, n’avaient pas fonctionné.

En compagnie de Byron, la troisième unité a débloqué par l'intermédiaire de Lehkonen, qui a marqué deux fois sur trois lancers. Le Finlandais a doublé sa récolte de buts de la campagne en moins de deux minutes et demie.

Lehkonen avait aussi traversé une période creuse en 2017-2018.

« Tu essaies toujours d’apprendre de ces choses-là. J’en ai retiré qu’il faut simplement continuer, obtenir des chances et ça va finir par rentrer, essayer de ne pas trop y penser », a-t-il lancé.

Le taux de conversion de ses tirs a bondi d’un famélique 3,7 % à un plus respectable 7 %.