Dans un communiqué publié sur son site Internet samedi, River Plate annonce son refus de changer de lieu pour la finale.

« Cette décision [de la CONMEBOL] dénature la compétition, crée un préjudice envers ceux qui ont acheté leur billet et affecte l'égalité des chances en raison de la perte du facteur local », peut-on lire dans le communiqué.

Le match aller de la finale a en effet été joué à la Bombonera, stade de Boca Juniors à Buenos Aires, alors que le match retour devait se jouer à celui de River Plate.

Initialement prévue le samedi 24 novembre au stade Monumental, la rencontre a été remise en raison de l’attaque de l’autocar qui transportait les joueurs de Boca Juniors, quelques heures avant ce match à haute tension.

Jeudi, la rencontre a été reprogrammée par la CONMEBOL au stade Santiago-Bernabeu, le domicile du Real Madrid, le dimanche 9 décembre. Le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, avait déclaré lundi que les conditions n'étaient pas réunies pour que le match retour se joue en Argentine.

Dans son communiqué, River Plate soutient que la responsabilité des événements n'est « en aucun cas » celle du club, puisque l'attaque est survenue à l'extérieur du périmètre du stade Monumental, et relève de l'État argentin.

« Il est incompréhensible que le match le plus important de l'histoire du football argentin ne puisse se tenir normalement dans le même pays qui est l'hôte du G20. Le football argentin dans son ensemble et l’Association du football argentin ne peuvent et ne doivent pas permettre à une poignée d’actes violents d'empêcher la tenue du Superclásico dans notre pays », peut-on encore lire dans le communiqué.

Le club rival de Boca Juniors indique quant à lui qu'il va porter l'affaire devant la chambre d'appel de la CONMEBOL, et éventuellement devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), afin de renverser la décision de tenir le match à Madrid.