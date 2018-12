Les Néozélandaises ont obtenu leur place dans la zone Océanie pour une quatrième Coupe du monde d'affilée en battant les représentantes des îles Fidji, 8 à 0, vendredi.

La prochaine étape, c'est le tirage au sort qui aura lieu samedi 8 décembre, en région parisienne.

« Félicitations aux 23 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, a réagi l'entraîneure de l'équipe de France, Corinne Diacre. Maintenant, place au tirage au sort. C'est un véritable moment clé pour l'ensemble des entraîneurs, a-t-elle commenté dans un communiqué transmis par le comité d'organisation local et la FIFA.

« Nous allons enfin connaître nos adversaires, pouvoir nous projeter dans la compétition et planifier de manière plus précise et plus concrète notre phase de préparation », a expliqué Madame Diacre

La Coupe du monde dames aura lieu du 7 juin au 7 juillet dans neuf villes: Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes.

Le match d'ouverture, avec l'équipe de France, aura lieu au Parc des Princes, à Paris, tandis que les demi-finales et la finale se joueront à Lyon.

Rappelons que les Américaines sont les championnes en titre, ayant battu les Japonaises en finale en 2015 au Canada.

Les équipes qualifiées: