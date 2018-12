Ce comité consultatif sera présidé par un ancien haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de la personne, le Prince Zeid Ra’ad Al Hussein.

« Nous sommes très heureux que le Prince Zeid Ra’ad Al Hussein ait accepté de prendre la tête de ce nouveau comité consultatif sur les droits de la personne créé au sein du CIO », a expliqué le président du CIO, Thomas Bach à Tokyo.

« La promotion des valeurs humaines dans le sport est l'une des principales priorités du CIO depuis sa création. Notre mission, qui est de mettre le sport au service de l'humanité, va de pair avec les droits de la personnre, lesquels font partie de notre ADN. »

Le comité consultatif sera composé de six à neuf membres ayant tous une expertise dans les domaines du sport et des droits de la personne. La composition finale de ce comité sera annoncée en mars 2019.

Ce comité interviendra dans les différentes sphères de travail du CIO, notamment ses opérations et la tenue des Jeux olympiques et des Jeux olympiques de la Jeunesse. Le comité consultatif rendra compte au comité exécutif et au président du CIO.

Le CIO parle d'un instrument fondamental pour l'aider à s'acquitter de ses responsabilités en matière de droits de la personne et pour faire face aux principaux risques auxquels l'organisation est confrontée dans ce domaine.

« Une des questions sur lesquelles nous allons demander à ce comité de nous aider (...) concerne la politique transgenre du CIO et du mouvement Olympique, pour laquelle des points très compliqués doivent être abordés, où les droits de la personne jouent un rôle central », a précisé le président du CIO.

L'inclusion d'athlètes transgenres dans les épreuves olympiques a fait l'objet de vifs débats ces dernières années. Certaines instances sportives ont notamment été critiquées pour avoir fondé leurs critères d'admission sur des mesures de taux de testostérone.

Le comité donnera son avis sur plusieurs questions mais se limitera « à notre domaine de travail », a précisé Monsieur Bach, ancien médaillé des Jeux de 1976, à Montréal. « Nous n'allons pas prétendre que le CIO ou les Jeux olympiques sont capables de résoudre les problèmes des droits de la personne au-delà de notre domaine ».

Le président du CIO a notamment été prudent en parlant des droits de la personne en Chine, où auront lieu les Jeux d'hiver de 2022. À une remarque sur les internements massifs dans certaines parties de la Chine, Thomas Bach a répondu que de telles questions étaient « politiques ».

De plus, le CIO devra se montrer transparent en la matière, car on apprend que « des rapports publics réguliers ne sont pas attendus, mais ne sont pas pour autant exclus ».

Les chantiers du Qatar

La décision de mettre sur pied ce comité consultatif est une autre conséquence directe de l'Agenda olympique 2020, voulu par Thomas Bach.

Elle fait également suite à l'ajout des normes relatives aux droits de la personne dans les « conditions opérationnelles » du contrat liant la ville hôte au CIO pour les Jeux olympiques de 2024 et pour les éditions suivantes.

Ces normes exigent explicitement des comités d'organisation qu'ils « respectent la législation locale, régionale et nationale, ainsi que les accords et protocoles internationaux applicables dans le pays hôte, en matière d'urbanisme, de construction, de protection de l‘environnement, de santé, de sûreté et sécurité, de conditions de travail et de lutte anticorruption » pour « les projets de développement et autres projets nécessaires à l'organisation des Jeux ».

De nouvelles normes nécessaires pour contrer l'exploitation des ouvriers sur les chantiers, comme on a pu le lire dans les rapports alarmants émanant de la préparation de la Coupe du monde de soccer au Qatar.