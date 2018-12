Toni Eggert et Sascha Benecken ont remporté la médaille d'or grâce à un temps combiné de 1 min 16 s 69/100. Ils ont été plus rapides que Robin Johannes Gueke et David Gamm par seulement 19 millièmes de seconde.

Tobias Wendl et Tobias Arlt ont complété le podium tout en battant un record de piste pour une descente (38,292 s). L'ancien record avait été établi en février 2013 (38,542 s).

Les Canadiens Tristan Walker et Justin Snith ont dû se contenter d'une cinquième place avec un chrono de 1:16,875.

Whistler est le deuxième arrêt de la saison sur le circuit de la Coupe du monde.