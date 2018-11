Un texte de Robert Frosi

On parle ici d'entreprises de location de linge, de déménagement, de paysagement et de portes de garage, de cafés, d'une école de conduite, d'une clinique dentaire, d'une salle de spectacle et de garages.

En 2007, en prévision des Jeux olympiques de Vancouver, les élus siégeant aux Communes ont adopté une loi pour protéger les marques de commerce des Jeux olympiques. Une loi qui restreint toutes les utilisations ayant trait au mouvement olympique.

Des camions de Déménagement olympique Photo : Radio-Canada

Les noms, logos et citations doivent faire l'objet d'une approbation du CIO si une entreprise veut les utiliser. Au Québec, les entreprises qui utilisent la marque olympique sans ce consentement le font dans l'illégalité, indique Catherine Bergeron, avocate spécialisée dans les droits des marques.

« La protection accordée à ces marques olympiques, c’est une protection assez forte, une protection relativement VIP, explique-t-elle. Les commerçants qui utilisent sans droits des marques olympiques, soit les anneaux ou le mot olympique, ils le font peut-être avec un certain risque parce que la loi prévoit un mécanisme. Mais probablement que le Comité international olympique choisit ses batailles. »

Catherine Bergeron, avocate spécialisée dans les droits des marques Photo : Radio-Canada

Voici la liste officielle des noms et logos protégés par la loi (leur pendant en anglais l’est également) : Jeux olympiques

Jeux paralympiques

Comité international olympique

Comité international paralympique

Comité olympique canadien

Comité paralympique

Citius

Altius

Fortius

L’esprit en mouvement

Olympia

Olympiade

Olympie

Olympien

Olympique(s)

Paralympiades

Paralympien

Paralympique(s)

Plus vite, plus haut, plus fort

Le logo de la marque des Jeux composée de cinq anneaux entrelacés de dimension égale

Le logo des Jeux paralympiques

Le logo du Comité olympique canadien

Le logo du Comité paralympique canadien

« Je n’ai jamais pensé que ça pouvait être illégal »

Lavage de vitres olympique, à Saint-Jérôme, est une entreprise familiale qui existe depuis 25 ans. Son directeur, Éric Millette, explique ainsi pourquoi elle a choisi le terme olympique et les anneaux. « Premièrement, olympique, c'est synonyme d'excellence, je ne voudrais pas dire qu'on est les meilleurs, mais dans la région on se démarque », dit-il.

Quand on lui apprend que l’entreprise est dans l’illégalité, il répond :

« Non, je n’ai jamais pensé que ça pouvait être illégal. Pour moi, j'ai choisi le mot olympique, car on peut s'appeler le nom qu'on veut. Comment savoir si notre gouvernement ne nous prévient pas?

« On ne m'a jamais dit que ça ne fonctionne pas. Je n’ai jamais reçu de mauvais commentaires du gouvernement. Il n'y a jamais eu de petite cloche qui sonne pour dire : "M. Millette, ce n’est pas légal!" »

Un camion de Lavage de vitres olympique Photo : Radio-Canada

À lire aussi : Des vêtements griffés Pierre de Coubertin? Le CIO n'en veut pas

« On est des athlètes »

Vitrerie olympique, une entreprise familiale de Montréal qui se spécialise depuis plus de 30 ans dans l'installation et la fabrication de vitres, fenêtres, entrées, miroirs et autres produits de vitrerie sur mesure, utilise le flambeau comme symbole d'excellence. Son propriétaire, Normand Beaulieu, l'a choisi, car il considère ses ouvriers comme des athlètes.

On est des athlètes. On est trois et on travaille pour six! Normand Beaulieu, propriétaire de Vitrerie olympique

« J'avais le stade olympique sur mon camion et on me l'a fait enlever, ajoute-t-il. La Ville disait que ça appartenait aux Olympiques, pas à nous. Mais maintenant, si tu regardes mon camion, il y a un beau flambeau, ça fait la job. Et ça, ils ne peuvent pas me l'enlever. »

Le top 10 des grandes entreprises partenaires du CIO paye au minimum 100 millions de dollars pour utiliser les anneaux ou le flambeau olympiques.

« Moi, je suis content, je ne paye pas! Pis si je dois payer, je vais l'enlever », répond Normand Beaulieu.

Même si elles se trouvent dans l’illégalité dans l’utilisation qu’elles font de la marque olympique, la plupart de ces petites entreprises peuvent dormir tranquilles, car elles n'intéressent pas les fins limiers du CIO. Mais l'avocate Catherine Bergeron a tout de même un conseil.

« Conseil numéro un, ce serait évidemment de se tenir loin des marques olympiques, parce que bien qu'on le voit comme consommateur un peu partout, la loi sur les marques olympiques est là. Elle est quand même claire et bien faite et donne beaucoup de pouvoir au Comité olympique qui déciderait de mettre un terme à ces usages interdits d'utilisation de la marque », mentionne-t-elle.

Même si on est discret au CIO sur les rentrées d'argent, 40 % de ses revenus proviennent des commandites. Les partenaires autorisés à utiliser pendant quatre ans la marque olympique ont payé plus de 1 milliard de dollars au CIO.

La devise olympique « plus haut, plus fort, plus loin » s'applique donc aussi... à son financement. Pour les Jeux d’été de Paris en 2024, on peut se demander alors ce qu’il adviendra de l’Olympia, la mythique salle de spectacle parisienne.