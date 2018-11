Invaincus depuis le début du calendrier 2018-2019, les meneurs au classement de la Ligue midget AAA, les Chevaliers de Lévis, seront en quête d’une 25e victoire de suite, rien de moins! En réussissant ce tour de force, les Chevaliers égaleraient le record établi en 1984-1985 par les Gouverneurs de Sainte-Foy.

Dirigés par l’entraîneur en chef Mathieu Turcotte, les Chevaliers de Lévis recevront pour l’occasion la visite des Vikings de Saint-Eustache, qui détiennent le 9e rang du classement (10-12-2).

« La tenue de cette équipe est vraiment impressionnante. Avec une équipe de joueurs âgés de 15-16 ans, il est loin d’être évident d’offrir un rendement aussi constant match après match. Il est courant de voir une équipe faire quelques heures d’autobus pour aller disputer une partie et, une fois sur place, manquer d’énergie ou de concentration et laisser filer la victoire », commentait cette semaine Jean-Philippe Glaude.

Recruteur chez les Predators de Nashville, Glaude s’intéresse aussi de très près à la progression du hockey québécois en général.

***

La Ligue midget AAA existe depuis 42 ans et tous les plus grands noms du hockey québécois ont joué dans ce circuit de développement de Hockey Québec. Les records qui y ont été établis sont donc significatifs.

Les Chevaliers de Lévis avaient fait parler d’eux au cours des dernières semaines en faisant tomber la marque du plus grand nombre de victoires consécutives récoltées en commençant une saison. Le record précédent (16) avait été établi par le Collège Charles-Lemoyne à l’automne 2000.

Joshua Roy (no 19) et Olivier Nadeau (no 12) Photo : Média des 2 Rives/Jocelyn Gagné

Quand ce premier record avait été abaissé, les Chevaliers faisaient déjà face à beaucoup d’adversité. Des blessures commençaient à surgir et l’équipe était évidemment ciblée de façon très particulière par chacun de ses adversaires. La marque des 25 victoires consécutives semblait alors très difficile à atteindre.

« J’ai énormément de respect pour nos joueurs parce que cette séquence n’est pas évidente à porter. Chaque semaine, nous faisons face à des adversaires qui rêvent d’être les premiers à nous battre et qui se préparent durant toute la semaine en pensant spécifiquement à nous. Ça signifie que nous disputons constamment des matchs dont l’intensité rappelle celle des séries éliminatoires. Nous rencontrons beaucoup d’adversité et peu importe le niveau, ce n’est pas facile, match après match, d’offrir la meilleure performance possible », explique Mathieu Turcotte.

***

Les Chevaliers ont d’ailleurs remporté deux de leurs trois dernières victoires par la peau des dents. L’une en prolongation (3-2) contre les Estacades de Trois-Rivières et l’autre en tirs de barrage (3-2) contre le Blizzard du Séminaire Saint-François (région de Québec).

Les Estacades et le Blizzard figurent parmi les plus grands rivaux des Chevaliers de Lévis. Depuis le début de novembre, les Chevaliers ont disputé cinq de leurs six matchs contre ces deux adversaires et ces rencontres ont laissé des traces.

« Nous avons profité d’une pause le week-end dernier puisqu’aucun match ne figurait à l’horaire pour nous. Lors de nos derniers matchs, nous avions jusqu’à 12 joueurs qui devaient se faire enrubanner par notre physiothérapeute pour être en mesure de jouer ou de s’entraîner. Il y a un prix à payer pour remporter des matchs contre des rivaux de division et pour remporter des matchs tout court. Et nos joueurs paient ce prix en bloquant des tirs et en s’impliquant physiquement à chaque match », explique Mathieu Turcotte.

***

Les Chevaliers de Lévis ont remporté leurs 24 premiers matchs en se façonnant un extraordinaire bilan défensif de +92 (132 buts marqués et seulement 40 accordés).

Leur attaque est menée par un prometteur attaquant de 15 ans, Joshua Roy, qui domine la colonne des marqueurs de la ligue avec 51 points (dont 24 buts) en 24 rencontres. Fait remarquable, quatre autres attaquants des Chevaliers figurent parmi le top 9 des marqueurs: le capitaine Nicolas Daigle, Samy Paré, Olivier Nadeau et Charles-Antoine Dumont.

Limité à un seul but à ses quatre derniers matchs, Joshua Roy a aussi fait face à une opposition beaucoup plus coriace au cours des dernières semaines.

« Les équipes adverses surveillent Joshua de plus près. En plus, son compagnon de trio depuis plusieurs années, Olivier Nadeau, a raté les six dernières rencontres en raison d’une blessure. Nadeau avait récolté 29 points à ses 18 premiers matchs de la saison, alors c’est certain que cette absence prolongée a fini par avoir un effet sur la production de Joshua Roy », souligne Mathieu Turcotte.

Les Chevaliers de Lévis ont rendez-vous avec la petite histoire du hockey mineur québécois ce soir. S’ils parviennent à inscrire leur nom à côté de celui des Gouverneurs de Sainte-Foy, ils ne l’auront certes pas volé.