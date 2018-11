« Les contacts officiels entre l'AIBA et le Comité d'organisation des Jeux de Tokyo, les ventes de billets, l'approbation et la mise en place du système de qualification, la planification de tests et la finalisation du programme de compétitions » ont été suspendus avec « effet immédiat », a précisé la Commission exécutive du CIO dans un communiqué.

Elle a également annoncé l'ouverture d'une enquête qui « pourrait conduire au retrait de la reconnaissance de l'AIBA » par l'instance olympique.

Le CIO signale « plusieurs motifs d'inquiétude majeure » concernant les finances ainsi que la gouvernance et l'éthique de l'organisation.

Malgré ces mesures, il promet de « faire le maximum pour protéger les athlètes et s'assurer qu'un tournoi de boxe aura bien lieu » aux Olympiques de Tokyo.

Détails à venir.