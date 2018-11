L'entente avec les autorités du Port de Portland a été dévoilée par le Portland Diamond Project, auquel est associé le quart-arrière des Seahawks de Seattle Russell Wilson. Le groupe a également dévoilé des esquisses du projet de stade situé à proximité du terminal no 2.

« Construire un stade emblématique et ultramoderne le long de la rivière Willamette servira de catalyseur au développement économique, en plus d'offrir des vues imprenables sur la ville, mais également sur les grands espaces du Nord-Ouest américain », a déclaré le fondateur et président du groupe, Craig Cheek, par communiqué.

Le groupe a analysé plusieurs sites de la ville afin de trouver le meilleur endroit où bâtir un stade de 30 000 places.

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a maintes fois déclaré que l'expansion ne serait considérée qu'une fois les problèmes de stade des Athletics d'Oakland et des Rays de Tamp Bay réglés. Manfred croit que ces deux équipes peuvent obtenir un nouveau domicile dans leurs marchés actuels.