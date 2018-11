Un texte de Michel Chabot

Le Canadien a décidé qu’un passage dans la Ligue américaine s’imposait pour son défenseur de 20 ans, qui se cherche cette saison.

Mete, qui a fait le saut directement des rangs juniors en 2017, ira donc jouer dans les mineures pour la première fois de sa jeune carrière.

Ce qu’il apporte offensivement, c’est extraordinaire, mais défensivement, il a encore beaucoup à améliorer. S’il peut s’améliorer, il va augmenter ses minutes de jeu. Claude Julien, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

Cette décision permettra au jeune Ontarien de s’entraîner et de jouer plus souvent. Le Rocket disputera 15 de ses 20 prochaines parties à la Place Bell d'ici le 19 janvier. Le Canadien pourra donc l'avoir à l'oeil au cours des prochaines semaines.

Aucune date pour un retour avec le grand club n’a été fixée.

Un nouveau rôle pour Kulak

Le temps des auditions se poursuit en défense et après David Schlemko, mardi, c’est maintenant au tour de Brett Kulak d’obtenir sa chance sous les feux de la rampe.

Rappelé du Rocket il y a sept jours, il semble en voie d’amorcer le prochain match à la gauche de Shea Weber.

L’athlète de 24 ans a dû se pincer en apprenant qu’il serait utilisé au sein du premier duo de défenseurs.

Je suis super enthousiasmé! J’ai eu un petit échantillon à l’entraînement aujourd’hui, mais j’en sais beaucoup sur lui, je le regardais quand j’étais un gamin et même quand je suis arrivé chez les professionnels. C’est un excellent défenseur. Brett Kulak

« Brett Kulak, c’est un gars qui patine bien et qui déplace bien la rondelle, affirme Claude Julien. On espère qu’il va complémenter Shea. »

« C’est vraiment spécial pour moi, ajoute Kulak. Et ça démontre qu’en déployant des efforts quotidiennement et avec une bonne attitude, les choses peuvent changer en une semaine. »

Les choses bougent vite en effet et le numéro 17 n'aura pas de beaucoup de temps pour impressionner son patron.

« Du côté gauche, on cherche la meilleure solution, explique Julien. Tu mets un joueur là et s’il a des problèmes après deux ou trois matchs, tu le remplaces par quelqu’un d’autre. »

Dans le cas de Kulak, ce pourrait être un essai d’à peine quelques périodes.

Retour imminent pour Byron

Absent depuis le 30 octobre, Paul Byron s’est entraîné à la gauche du troisième trio, en compagnie de Jesperi Kotkaniemi et d’Artturi Kotkaniemi.

Paul Byron était à l'entraînement, jeudi matin, à Brossard Photo : The Canadian Press/Paul Chiasson

Byron aimerait affronter les Rangers de New York samedi, mais son entraîneur reste prudent.

« Je ne dis pas que ça ne peut pas être samedi, mais les médecins ne m’ont pas donné le feu vert dans son cas. Mais il va quand même bien », dit Julien.

Le principal intéressé, lui, trépigne d’impatience après avoir raté 14 matchs. Il se dit heureux de retrouver Kotkaniemi, avec qui il a joué avant de se blesser au bas du corps.

« C’est un excellent joueur, estime Byron. Je vais juste essayer d’utiliser ma vitesse pour créer des occasions. Artturi est bon en échec avant et très intelligent, alors nous trois ensemble, ça ira très bien. »

Lehkonen pourrait grandement bénéficier du retour de Byron, lui qui manque cruellement de finition, avec seulement 2 buts en 25 matchs. Le Finlandais rate le filet plus souvent qu’à son tour et Julien a peine à expliquer pourquoi.

« Je n’ai pas de réponses à cette question, avoue l’entraîneur-chef. Je vais être honnête, il a les tirs, les chances de marquer, mais il ne marque pas. C’est quelque chose que je ne peux pas faire pour lui. C’est peut-être un manque de confiance, il peut débloquer à un moment donné et ça va l’aider. »

Deslauriers à visage découvert

Nicolas Deslauriers a patiné sans grille pour la première fois depuis qu’il a subi une fracture du visage lors d’un match préparatoire.

Le robuste attaquant avait hâte d’être libéré de ce masque et il a bien l’intention de retrouver ses anciennes habitudes en dépit du risque aggravé par sa blessure.

« Me battre c’est dans mon style de jeu, expose Deslauriers. Techniquement ç’a changé un peu. On sait qu’il y a moins de batailles mais il y a des matchs où je sens que j’aurais pu faire un changement avec une bataille. Là je n’ai plus rien pour me couvrir le visage alors ça va être correct.

« On verra. Ce sont des choses qui arrivent. Non, je n’ai pas peur de jeter les gants, je suis prêt. »

Formation du Canadien à l'entraînement matinal de jeudi :

Attaquants :

Drouin - Domi - Shaw

Tatar - Danault - Gallagher

Byron - Kotkaniemi - Lehkonen

Agostino - Chaput - Deslauriers

Hudon - Peca - Scherbak

Défenseurs :

Kulak - Weber

Schlemko - Petry

Reilly - Benn

Ouellet - Mete



Gardiens :