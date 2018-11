Ryan Munce, ancien gardien de but réserviste du Sting dans la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL), a dit qu’il n’oubliera jamais la saison 2002-2003 et les sévices imposés aux recrues dans le cadre de prétendues séances d’initiation dirigées par les vétérans de l’équipe.

Munce se souvient bien sûr de ses excellentes statistiques : trois jeux blancs, une moyenne de buts accordés de 2,64 et un taux d’efficacité de ,916 en 27 rencontres.

Celui qui n’avait que 17 ans à l’époque se remémore aussi ce qu’il qualifie d’abus à son endroit et envers ses jeunes coéquipiers de la part des membres plus âgés de cette formation du junior majeur.

En entrevue à CBC, Munce a raconté avoir reçu des fessées et avoir été frappé à la tête avec son bâton de gardien au milieu du vestiaire, tandis que d’autres recrues étaient attachées sur une table pour être battues avec des ceintures ou d'autres objets.

Je pensais au suicide plus qu’à toute autre chose. Ces gars-là sont censés être vos amis. Ils sont un peu comme votre famille. Ryan Munce

Les déclarations de Munce, aujourd’hui âgé de 33 ans, arrivent dans la foulée de celles de Carcillo.

Les détails fournis concernant d’autres situations survenues dans ce vestiaire sont aussi scabreux. Un joueur d’origine juive a été intimidé jusqu’aux larmes par un coéquipier personnifiant Adolf Hitler. Puis, un autre a été contraint de plonger son pénis dans un pot d’onguent musculaire qui provoque une chaleur intense.

Soulagement et soutien

Ryan Munce s’est dit heureux que Carcillo ait choisi de rompre le silence, contrairement à la culture de l’omerta qui régnait durant leur adolescence.

Munce et Carcillo ont souvent agi à titre de confident l’un pour l’autre, et ils ont partagé plus tard leur triste expérience avec les membres l’équipe canadienne des moins de 17 ans.

Munce ajoute que les abus étaient une affaire quotidienne. Repêché par les Kings de Los Angeles en 2003, il n’a jamais disputé le moindre match dans la LNH.

Deux autres anciens membres du Sting de Sarnia, Charles Amodeo et Dave Pszenyczny, ont corroboré les faits rapportés par Carcillo et Munce.

L'entraîneur nie avoir été au courant

Par contre, l’ancien entraîneur-chef de l’équipe, Jeff Perry, a réfuté les propos de Carcillo voulant qu’il eût été au courant de ce qui se passait.

Dans un article publié par le Blackburn News de Sarnia, Perry affirme que « certaines portions du vestiaire échappaient à leur surveillance ».

C’est la même chose dans l’autobus. Les gens croient que parce que vous y êtes, vous savez tout ce qui s’y passe. Mais si vous êtes assis à l’avant et que vous regardez un film, il y a des choses qui peuvent aisément échapper à votre attention. Jeff Perry, ex-entraîneur-chef du Sting de Sarnia

Dans un communiqué adressé au même journal, la Ligue de l’Ontario (OHL) dit avoir adopté, il y a plusieurs années, une politique de tolérance zéro en matière de rituels initiatiques afin de prévenir les abus et l’intimidation.

(D'après un texte de Doug Harrison)