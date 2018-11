Paul Byron a fait un pas de plus vers un retour dans la formation jeudi en s'entraînant dans l'un des quatre premiers trios. Sur la touche depuis le 30 octobre à cause d'une blessure au bas du corps, l'attaquant a été flanqué à la gauche des Finlandais Jesperi Kotkaniemi et Artturi Lehkonen dans la troisième unité.

Le CH a maintenu un dossier de 5-6-3 durant les 14 rencontres où le marchand de vitesse s'est absenté. Il n'a d'ailleurs pas remporté l'un de ses cinq derniers matchs (0-3-2).

Byron a atteint le plateau des 20 buts en 2016-2017 et en 2017-2018, touchant respectivement la cible 22 et 20 fois. Il compte 4 réussites et 3 mentions d'assistance en 11 matchs cette saison.

Il s'est amené à Montréal il y a trois ans en provenance de Calgary après avoir été soumis au ballottage par les Flames. Le Tricolore lui a consenti une prolongation de contrat de 4 saisons, en septembre, d'une valeur totale de 13,6 millions de dollars.

C'est Charles Hudon qui a perdu sa place dans la formation pendant l'entraînement matinal de jeudi. Il s'est exercé en compagnie de Matthew Peca et de Nikita Scherbak au Complexe sportif Bell de Brossard.

Mete à Laval

Le Canadien a annoncé après l'entraînement avoir cédé Victor Mete au Rocket de Laval. Le défenseur avait patiné avec Xavier Ouellet dans le quatrième duo. Il a réussi 4 aides en 23 matchs cette saison.

Le capitaine Shea Weber a été jumelé à Brett Kulak, deux jours après avoir formé un tandem avec David Schlemko lors de son retour au jeu contre les Hurricanes (12-9-3).

Schlemko a pris la place de Kulak à la gauche de Jeff Petry. Mike Reilly a pour sa part remplacé Victor Mete dans le troisième duo qu'il partage avec Jordie Benn.

Formation du Canadien à l'entraînement matinal de jeudi :

Attaquants :

Drouin - Domi - Shaw Tatar - Danault - Gallagher Byron - Kotkaniemi - Lehkonen Agostino - Chaput - Deslauriers Hudon - Peca - Scherbak

Défenseurs :

Kulak - Weber Schlemko - Petry Reilly - Benn Ouellet - Mete

Gardiens :