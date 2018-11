Vainqueur du Grand Prix de Helsinki au début du mois de novembre et du Grand Prix de Moscou deux semaines plus tard, le Japonais avait ainsi décroché son billet pour la finale qui sera disputée du 6 au 9 décembre et réservée aux six meilleurs patineurs du début de saison.

Le double champion olympique de patinage artistique a toutefois quitté la Russie avec la cheville droite blessée. Cela l'a forcé à tirer un trait sur la compétition britanno-colombienne. Une blessure à cette même cheville l'avait contraint à renoncer aux mondiaux.

Aucun patineur canadien n'était inscrit à la finale avant le retrait de Hanyu et l'ajout de Messing.

En l'absence de Hanyu, la victoire devrait se jouer entre l'Américain Nathan Chen et le Japonais Shoma Uno.

Chen a été couronné aux Championnats du monde la saison dernière, tandis qu'Uno est le vice-champion olympique et du monde en titre.