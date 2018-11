John Tavares a réussi un doublé et Patrick Marleau a aussi touché la cible pour les Maple Leafs, qui ont gagné un troisième match de suite. Mitch Marner a récolté trois aides et Andreas Johnsson, deux, alors que Frederik Andersen a effectué 37 arrêts.

Tomas Hertl, Joe Pavelski et Melker Karlsson ont répliqué pour les Sharks, qui n'ont qu'une victoire à leurs cinq dernières rencontres (1-2-2). Logan Couture a été crédité de deux aides et Aaron Dell a stoppé 24 tirs.

Matthews a raté 14 matchs en raison d'une blessure à l'épaule gauche subie quand il a encaissé une mise en échec légale du défenseur des Jets de Winnipeg Jacob Trouba le 27 octobre.

Pour sa part, Marleau, qui a disputé 19 saisons avec les Sharks, a marqué un premier but en quatre matchs face à son ancienne équipe et il a maintenant inscrit au moins un but contre chacune des 31 équipes de la LNH.