Le chef des opérations des Sénateurs, Nicolas Ruszkowski, a dit que les commentaires de Watson étaient « décevants et inexacts ».

Une dispute entre le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, et l'investisseur du Groupe RendezVous LeBreton (GRL) John Ruddy a fait les manchettes jeudi dernier quand la Commission de la Capitale nationale a déclaré que les parties devaient régler leurs conflits internes avant janvier, sans quoi la société de la Couronne responsable des terrains des plaines LeBreton allait devoir évaluer d'autres options pour le développement du terrain situé près du centre-ville d'Ottawa.

Le lendemain, Melnyk a intenté une poursuite de 700 millions $ contre Ruddy et d'autres investisseurs, soutenant que leur partenariat avait échoué en raison « d'un conflit d'intérêts de la part du Trinity Development Group et son président, John Ruddy ».

Watson a commenté le dossier mercredi, provoquant une réaction de la part de Ruszkowski.

« À la demande de la mairie, les partenaires du GRL ont pris part à des discussions qui ont été qualifiées de strictement exploratoires, a dit Ruszkowski. Il en fut ainsi puisque la mairie n'avait toujours pas reçu le mandat de la part de son conseil d'entamer officiellement des négociations avec GRL. Dans ce contexte, de nombreuses options concernant le développement du site ont été discutées; par exemple, l'adoption du modèle de développement de l'aréna à Edmonton. Lorsqu'il a été informé que c'était impossible, GRL a tourné la page. En aucun cas (Capital Sports Management Inc., un groupe contrôlé par Melnyk) ou Eugene Melnyk n'a demandé à la ville de construire un aréna. »

Ruszkowski a aussi abordé le plus récent projet impliquant un stade à Ottawa, au parc Lansdowne. On y retrouve la Place TD, le domicile du Rouge et Noir d'Ottawa, dont Ruddy fait partie du groupe de propriétaires.

« Il est intéressant de noter que les commentaires du maire dévoilent un double standard. S'il est catégorique dans son affirmation que le gouvernement n'appuiera pas la construction d'un aréna de la LNH, il a néanmoins appuyé le financement d'environ 50 % des rénovations du parc Lansdowne, au coût d'environ 210 millions $, par la ville d'Ottawa durant son mandat à la mairie. »