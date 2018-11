Le défenseur de la Colombie-Britannique soutient qu'il se doutait de ce qui s'en venait, à la lumière des nombreux matchs où il a été rayé de la formation. Alzner n'a en effet pris part qu'à 8 des 24 rencontres du Canadien avant d'être soumis au ballottage, puis cédé au Rocket après qu'aucune des 30 autres formations de la LNH ne l'eut réclamé.

« Honnêtement, je m'y préparais depuis un bon bout de temps, a-t-il confié. Depuis un mois et demi, de la façon dont on m'utilisait, peu importe comment je jouais, c'était écrit dans le ciel. Avec tous les défenseurs qui sont là et avec mon contrat, j'ai fait deux plus deux. »

N'empêche, être rétrogradé dans la Ligue américaine quand on a un salaire garanti de 4,625 millions de dollars (en moyenne par rapport au plafond salarial) pour encore quatre saisons peut être une expérience humiliante. Alzner affirme cependant que son ego n'est pas trop écorché.

« Tu peux regarder les choses ainsi et des amis m'ont posé cette question, a-t-il dit. Mais je ne suis pas ce genre de personne. Je veux juste jouer, c'est ce qui me rend le plus heureux. Que ce soit ici ou à Montréal, ça importe peu. Mon but est d'atteindre les 1000 matchs dans la LNH. Cette situation me ralentit un peu, mais ce n'est qu'un obstacle à franchir. »

