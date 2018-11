Un texte d’Alexandre Gascon

Quatre-vingt-treize. C’est le nombre de tirs tentés par le CH dans sa défaite de 2-1 contre les Hurricanes.

Le Tricolore a atteint la cible 49 fois, tandis qu’à l’autre bout de la patinoire, Carey Price a fait face à seulement 22 tirs.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Hurricanes-Canadien : Les commentaires de Claude Julien

En troisième période uniquement, les Montréalais ont dominé 22-2 dans cette facette du jeu et ont contrôlé la rondelle plus de 80 % du temps, peu importe l’indice de possession du disque que vous choisirez de consulter.

Face à Curtis McElhinney, un gardien particulièrement inspiré, ils ont dû s’avouer vaincus. Aucun joueur n’a voulu, évidemment, identifier le gardien des Canes comme le grand responsable de leur revers.

Brendan Gallagher a admis qu’il a fait « de bons arrêts », tout en ajoutant que de tenir responsable le portier adverse constitue « l’excuse facile ».

On doit lui rendre la vie difficile, il n’est pas différent des autres joueurs. Il y a toujours des façons de mettre la rondelle dans le filet.



Brendan Gallagher à propos du gardien des Hurricanes, Curtis McElhinney

« Je ne donnerai pas de crédit à l’autre gardien. On va se concentrer sur nous. Ça ne voulait pas rentrer. Le but à Phil, ce n’était pas le plus gros tir et ça a rentré », a estimé Charles Hudon.

La prochaine fois, peut-être en effet. Qui sait?

En attendant, le résultat des courses est décevant. Le Canadien vient d’encaisser une cinquième défaite d’affilée et sort du portrait des séries éliminatoires pour la première fois depuis le début de la saison.

Claude Julien en est bien conscient.

« C’est difficile présentement, même s’il y a beaucoup de positif dans le match de ce soir. Malheureusement, on laisse de précieux points derrière nous. Ce sont des choses qui nous rattrapent présentement et c’est ce qui fait le plus mal. Surtout quand tu vois comment ton équipe a joué et les chances qu’on a eues, même des buts devant un filet ouvert qu’on a manqués et aussi de la malchance. Malgré tout ça, la chance de Drouin qui frappe le bâton au lieu de rentrer dans le filet. C’est frustrant », a expliqué l’entraîneur-chef.

La défense se ressaisit

Personne ne les confondra avec la brigade défensive des Devils du New Jersey de la fin des années 1990, mais les défenseurs du Canadien offrent une meilleure résistance depuis trois matchs.

Ils ont accordé huit buts pendant cette séquence, ce qui est loin d’être grandiose, mais tout de même une amélioration draconienne par rapport aux matchs précédents.

L’arrivée de Shea Weber va rendre la vie plus difficile aux meilleurs trios de l’adversaire et, surtout, stabiliser les duos de sa formation. Jeff Petry pourrait être le premier à en bénéficier éventuellement.

Weber a d’ailleurs plutôt bien paru pour son premier duel en près d’un an. Le colosse de Sicamous a joué plus de 25 minutes et a tenté 13 tirs, dont seulement trois se sont rendus au but.

Shea Weber regarde Jonathan Drouin déblayer le devant du filet défendu par Carey Price, partiellement voilé par Warren Foegele des Hurricanes. Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Certes, il a paru « un peu rouillé » comme l’a décrit Julien, particulièrement quand il a fendu l’air en fin de match sur une tentative de tir à la réception alors que le CH attaquait à 6 contre 5.

À l’unisson, ses coéquipiers ont vanté sa prestation dans le vestiaire.

« C’est psychologique. Il prend tellement de place sur la glace. Et il est super rough, ce n’est pas un joueur que tu aimes affronter », a lancé Phillip Danault qui a marqué son deuxième but de la saison, un premier depuis le 20 octobre.

« Je me sentais de mieux en mieux au fil du match. Ça devrait s’améliorer à force de jouer. À l’entraînement, c’est différent d'une situation de match où tu dois réagir. Les choses arrivent vite », a expliqué le capitaine du Tricolore.

Malgré la frustration, en dépit de la séquence de défaites qui commence à plomber les ailes de cette équipe qui avait pris son envol au mois d’octobre, l’ambiance semble à mille lieues d'où elle était l’an passé, au cours de cet annus horribilis.

C’est sûrement ce qu’il y a de plus encourageant.

En rafale

Le Canadien a accordé le premier but pour la quatrième fois de suite. Montréal est rentré au vestiaire avec un retard à combler après une période à 12 reprises en 25 matchs cette saison. Sa fiche est de 4-6-2 en pareilles circonstances.

On ne peut pas dire que Weber et David Schlemko ont fait la paire pour leur première expérience commune en 2018. Le capitaine a évoqué quelques « erreurs de communication », mais une prestation correcte dans l’ensemble. Julien a été un peu plus sévère.

« On est conscients qu’on n’a pas le joueur parfait à ses côtés présentement et ce n’est pas un désaveu envers Schlemko. On a différentes options. Il a été correct. Ce duo n’a pas été trop dans le trouble, mais en même temps…On a des gars plus offensifs, d’autres qui ont une mentalité plus défensive. Il faut se rappeler que Webby joue contre les meilleurs trios de l’adversaire donc son partenaire aussi. On a besoin de joueurs qui déplacent bien la rondelle », a expliqué l’entraîneur.

Ces arrières n’abondent pas chez le Tricolore, mais Schlemko a-t-il plus la tête de l’emploi que d’autres collègues?

Comme il fallait s’y attendre, l’attaque connaît un certain essoufflement après une entame endiablée. Le CH a inscrit sept buts à ses quatre derniers matchs. Certains attaquants maintiennent encore un excellent taux d'efficacité sur les tirs au but, Max Domi en tête de lice avec 19,6 %, mais tranquillement la tendance est à la baisse chez la plupart des marqueurs.

Certains d’entre eux sont une source d'inquiétude pour l'entraîneur. Charles Hudon convertit 8,6 % de ses tirs, ce qui n’est pas mauvais, mais insuffisant, surtout avec les nombreuses occasions qu’il obtient.

De leur côté, Danault (4,8 %) et Artturi Lehkonen (3,7 %), peinent à redorer leur blason offensif.