Toronto accusait pourtant un retard de 12 points à la demie et était menacé de perdre pour la première fois en six matchs. Mais les hommes de Nick Nurse ont renversé la tendance au cours des troisième et quatrième quarts en marquant 20 points de plus que Memphis.

Kyle Lowry a amassé 24 points, Fred VanVleet en a réussi 18 tout en étant parfait au tir (6 en 6) et Kawhi Leonard en a ajouté 17 en plus de capter 10 rebonds.

Dans la défaite, le pivot Marc Gasol des Grizzlies a été le meilleur marqueur avec 27 points.

Les Raptors (18-4) ont désormais trois matchs d'avance au classement général de la NBA sur les Bucks de Milwaukee (14-6).

Leurs prochains adversaires seront les Warriors de Golden State, qui seront assurément privés de Draymond Green, blessé à un pied, jeudi soir à Toronto.

Les doubles champions en titre pourraient toutefois compter sur le retour attendu de leur meneur de jeu étoile Steph Curry, qui a raté une dizaine de matchs en raison d'une blessure à l'aine.