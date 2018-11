Il s'agissait du premier match des Flyers depuis le congédiement du directeur général Ron Hextall.

On a une fois de plus compris pourquoi ils éprouvaient des ennuis ces derniers temps. Les Flyers ont laissé filer une avance de 3-1 alors qu'il ne restait que six minutes et demie à la rencontre et ils ont encaissé une sixième défaite en sept matchs.

Tkachuk a rétréci l'écart à 3-2 en fin de troisième période et il a créé l'égalité à l'aide d'une belle déviation alors qu'il restait 6:31. Les Flyers ont commis un revirement dans leur territoire et Duchene a habilement déjoué Anthony Stolarz pour porter le pointage à 4-3.

Jakub Voracek, Radko Gudas et Travis Konecny ont tous trouvé le fond du filet pour les Flyers, qui jouaient devant de nombreux sièges vides.