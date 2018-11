Dans un communiqué publié mardi, Hockey Canada a annoncé que Gordie Dwyer et Mike Kitchen seraient les adjoints de Dineen lors du tournoi, qui se déroulera du 26 au 31 décembre à Davos, en Suisse.

Dineen a mené l'équipe féminine canadienne à la médaille d'or en 2014, aux Jeux olympiques de Sotchi, en Russie, et a permis au Canada de décrocher le bronze en 2014 au Championnat du monde des moins de 18 ans.

Il a été entraîneur adjoint avec les Blackhawks de Chiacago de juillet 2014 jusqu'au 6 novembre dernier alors qu'il a été congédié en même temps que l'entraîneur-chef Joel Quenneville.

L'hiver dernier, Burke a été nommé directeur général de l'équipe masculine qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud. Le Canada avait alors mis la main sur la médaille de bronze. Il a également mis sur pied les deux équipes qui ont remporté les deux derniers titres de la Coupe Spengler et a fait partie de l'organisation canadienne lors des quatre dernières Coupes du monde de hockey.

Francis a passé 12 saisons avec les Hurricanes de la Caroline, lors desquelles il a occupé les postes de vice-président des opérations hockey et directeur général de 2014 à 2018.

« Sean (Burke) et Ron (Francis) nous amènent tellement de choses, alors de les placer à cette position était un choix évident, a reconnu le président de Hockey Canada, Tom Renney. Non seulement ils ont plusieurs années d'expérience en tant que joueurs et dirigeants, mais ils sont également d'anciens membres de l'équipe canadienne. Ils savent ce que ça veut dire que de jouer pour le Canada et ce que ça prend pour connaître du succès. »

Le Canada amorcera sa quête vers un quatrième titre d'affilée à la Coupe Spengler le 26 décembre face au HC Davos. Le Canada a remporté le tournoi à 15 reprises depuis sa première participation en 1984.