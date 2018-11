Un texte de Jean-François Chabot

Il se mesurera au Mexicain Aaron Herrera (35-8-1, 24 K.-O.), entre les combats de championnat du monde d'Adonis Stevenson et de Marie-Ève Dicaire.

Comme cela a été le cas pour chacun de ses 32 combats précédents, Zewski s’est soumis à une longue et difficile préparation.

Dix semaines d’entraînement intensif, à raison de deux séances par jour, six jours par semaine. Comme chaque fois, il avait beaucoup de poids à perdre pour respecter la limite des 147 lb. Comme chaque fois, il a fait fi des petits bobos, de la fatigue et des sacrifices qu’il s’impose dans sa vie de famille.

Comme tous les Mexicains, Herrera ne déteste pas les duels au corps à corps. Il aime la bagarre. Mikael Zewski n’a pas peur d’embarquer dans ce genre de bataille, mais il préfère se montrer fin stratège.

Le Trifluvien de 29 ans sait qu’il devra user de toute sa technique pour éviter de tomber dans les pièges que lui tendra son rival. Il se prépare à une dure confrontation.

C’est un combat extrêmement important parce que je suis maintenant dans le top 15 mondial. On veut évidemment percer le top 10. Ce combat devrait me permettre de me placer en bonne position pour affronter les grands de la division. Mikael Zewski

Une pente à remonter

Les amateurs et les observateurs de la scène pugilistique se posent peut-être des questions sur ce qui peut bien encore motiver un boxeur qui, à son 33e combat, attend encore sa chance d'atteindre le sommet.

Zewski est serein quand il parle de son parcours. Il a connu une interruption brutale de sa carrière après avoir remporté ses 26 premiers combats professionnels.

Il parle d’abord de malchance pour expliquer son unique déconvenue, une défaite par décision unanime face au Russe Konstantin Ponomarev, le 1er mai 2015, à Las Vegas.

« Si j’avais gagné, on ne parlerait pas de ça maintenant. J’étais classé 4e aspirant pour la ceinture mondiale que détenait Manny Pacquiao. À la boxe, la défaite est très mal digérée. Ça a eu un effet dévastateur sur mon classement mondial et je suis disparu des radars. Cela a coïncidé avec une blessure au coude qui m’a forcé à l’arrêt complet durant un an », rappelle-t-il.

Mikael Zewski en 2013 Photo : Getty Images/Tom Pennington

Il estime aussi que le fait d’être passé par les États-Unis pour atteindre son but ultime s’est avéré une arme à deux tranchants.

« J’étais aux États-Unis avec Top Rank, le plus gros promoteur au monde [fondé au milieu des années 60 par Bob Arum, NDLR]. Ils n’ont aucun mal à trouver des boxeurs de talent. On fait la file pour y entrer. Si tu perds à un niveau où tu ne génères pas beaucoup d’argent, ça ne pardonne pas. Pour eux, j’ai perdu le combat que je devais gagner. Pour moi, c’était juste une erreur de parcours. Pour certains, c’était plus grave que ça », poursuit-il.

Tous ceux qui ont vu le combat se demandaient ce qui se passait. Tout le monde peut avoir une mauvaise journée au bureau, mais à la boxe, ce n’est pas vraiment permis. Ça m’est arrivé ce soir-là. Le promoteur l’a vu aussi. La boxe est une jungle, où seul le plus fort survit. Maintenant, je me bats pour refaire ma place. Mikael Zewski

Depuis, Mikael Zewski s’est retroussé les manches et a pris son courage à deux poings.

« J’ai été assez patient. Les choses auraient dû arriver plus rapidement. Je pense qu’un gros combat sera bientôt là pour moi. Le combat de samedi pourrait m’ouvrir la porte pour un combat d’envergure », dit-il.

Et cette grande occasion, Zewski peut presque y toucher. Maintenant qu’il s’approche du seuil de la trentaine, il sait qu’il n’y a plus beaucoup de temps à perdre.

« Je suis plus prêt que jamais à affronter les grands de la division. J’ai assez d’expérience. J’ai beaucoup de vécu dans la boxe. J’ai une bonne maturité. J’ai une bonne équipe autour de moi. Si un grand combat n’arrive pas rapidement, une grosse victoire contre un gros nom, alors ça n’arrivera jamais », lance Zewski, très lucide.

Heureux chez lui

Mikael Zewski admet du même souffle qu’il a retrouvé le plaisir de boxer à son retour au Québec.

« J’ai encore mon gérant de Las Vegas qui s’occupe de moi. J’ai du bon monde autour de moi et j’ai beaucoup plus de plaisir à boxer chez nous qu’aux États-Unis. En bout de ligne, il faut avoir du fun dans ce que l’on fait. C’est important de faire de l’argent et d’être capable de vivre de ça. Mais, ultimement, si on n’a pas de plaisir, il n’y a pas de but à tout ça », explique-t-il.

Au-delà du bonheur ressenti, une part importante de la progression d’un boxeur sur l’échelon mondial revient souvent à une simple question d’argent.

Pour avancer, il faut se mesurer à des adversaires qui coûtent plus cher. Il faut pouvoir boxer contre des gars du top 10 mondial. Mais ces gars-là vont peut-être exiger 100 000 $ pour se déplacer. En ayant un meilleur classement, je pourrais me battre à l’extérieur du Québec contre un boxeur classé 2e ou 3e. Mikael Zewski

En ce sens, la victoire d’Eleider Alvarez contre Sergey Kovalev en août dernier est pour lui source d’inspiration.

« Le fait qu’il soit devenu champion du monde lui donne une plus grande notoriété au Québec. Ça va lui faire vendre pas mal plus de billets. C’est un peu, moi aussi, ce genre d’opportunité que je recherche. Mes performances parleront pour moi au lieu d’attendre qu’un promoteur veuille bien vendre mes mérites. »

À la lumière de sa progression plus lente que prévu sur la scène internationale, Zewski a-t-il déjà songé à tout abandonner?

« Non, pas vraiment. Je fais de la boxe depuis l’âge de 9 ans. Ça fait donc une vingtaine d’années que je suis là-dedans. J’y ai vraiment consacré ma vie. J’avais des amis à l’école, mais je ne faisais pas vraiment de sorties parce que j’étais concentré sur mon sport. Je m’entraînais tous les soirs. J’ai l’impression que ce sacrifice devra payer un jour, renchérit Zewski.

« Ç’a toujours été mon objectif d’être reconnu parmi l’élite mondiale. Je ne m’arrêterai pas tant que je n’aurai pas atteint ce but. Je fais tout en mon pouvoir pour que ça arrive. J’ai toujours su que ça ne serait pas facile. Rares sont ceux qui peuvent y arriver en quelques combats. »

Mikaël Zewski Photo : Radio-Canada

« À la boxe, il n’y a pas de classe moyenne »

Réaliste, Mikael Zewski sait qu’il est le grand responsable de sa réussite.

« La boxe n’est pas un sport comme le hockey avec des salaires garantis, rappelle-t-il. C’est un monde où il y a beaucoup de pauvreté. À la boxe, il n’y a pas de classe moyenne. T’es pauvre ou t’es riche. J’ai toujours su qu’il y aurait des embûches, des déceptions et que ça allait prendre du temps, qu’il y aurait des combats annoncés, puis annulés. »

Zewski parle en connaissance de cause. À au moins deux reprises, il a vu des engagements pour se battre devant les caméras d’un grand réseau de télévision américaine partir rapidement en fumée lorsqu'on a offert cette place convoitée à quelqu’un d’autre.

Le Trifluvien continue de croire qu’un jour, ce sera son tour.

En attendant, il est conscient que son rival de samedi vise exactement la même chose que lui, soit un meilleur classement mondial qui lui ouvrira la porte vers des combats plus significatifs et nettement mieux payés.

« Contrairement à moi, Herrera a déjà affronté de grands noms de la boxe. Des gars connus, des meneurs de division comme Brandon Rios (35-4-1, 26 K.-O,) et Jesse Vargas (28-2-2, 10 K.-O,). Voilà deux gars que j’aimerais affronter. Une victoire convaincante, samedi, pourrait m’amener contre ces gars-là. »

Soulignons que Zewski a gagné cinq de ses sept derniers combats par décision.

Herrera ne sera pas une proie facile, prévient-il.

Le Mexicain joue très bien son rôle de « gate keeper », en ce sens où il n’a pas le talent des meilleurs, mais il constitue un jalon par lequel on peut mesurer la valeur des vedettes montantes.