Un texte de Michel Chabot

En 1973, Dryden faisait déjà carrière avec le Canadien de Montréal quand il a obtenu son diplôme universitaire. Le gardien de but membre du Temple de la renommée venait même de remporter la Coupe Stanley pour la deuxième fois.

« C’était il y a 45 ans, se souvient-il, amusé. J’ai eu la collation des grades ici même à la Place des Arts et un mois auparavant, en mai, nous défilions dans les rues de Montréal avec la coupe Stanley. C’était deux beaux événements survenus en peu de temps. »

L’été suivant, une dispute salariale survient avec Sam Pollock, le directeur général de l’époque. Le grand numéro 29 décide alors de faire l’impasse sur la saison 1973-74 afin de faire son barreau.

« C’était difficile. Ce n’était pas un moment de fierté pour moi et le Canadien. Le plus important, c’est que je suis revenu pour cinq autres années. »

Ces cinq saisons suivantes avec le Canadien allaient lui permettre de soulever la coupe quatre fois de suite avant sa retraite en 1979.

Les coups à la tête, son cheval de bataille

Il occupera le poste de directeur général et de président des Maple Leafs de Toronto dans les années 90 avant de se tourner vers la politique fédérale. En 2004, il est élu sous la bannière libérale.

L’homme peut alors mettre de l’avant ses idées en matière d’éducation, d’alphabétisation et d'environnement.

Aujourd’hui, à 71 ans, Dryden est préoccupé par le phénomène des commotions cérébrales. L’année dernière, il a d’ailleurs publié son septième livre, Game Change, The Life and Death of Steve Montador and the Future of Hockey.

Cet ouvrage traite des malheurs de Steve Montador, ancien joueur de la Ligue nationale, mort à 35 ans en 2015.

Ken Dryden ne sait toujours pas si Gary Bettman, à qui il a envoyé le bouquin, l’a lu. Et il préfère ne pas se prononcer au sujet du récent règlement entre la LNH et les joueurs. Il se désole par contre que les coups à la tête ne soient pas punis plus sévèrement dans la LNH.

« Pourquoi, décennie après décennie, croyait-on que le genre de coups que nous recevions à la tête n’aurait aucun effet? La tête est vulnérable, tout le monde le reconnaît depuis longtemps. C’est pourquoi des pénalités pour les coups de coude et les coups de bâton à la tête ont été créées. »

L’homme martèle son message avec conviction. Selon lui, tous les coups à la tête devraient être punis, qu’ils soient intentionnels ou accidentels, légaux ou illégaux.

« Il y a un an, c’est le cinglage qui était la grosse affaire. Au début, il y avait des plaintes et des discussions à savoir ce qu’était un cinglage. Aujourd’hui, on n’en entend plus parler. Les joueurs et les entraîneurs s’adaptent.

Dryden aimerait que les mentalités évoluent chez les dirigeants de la ligue et chez les propriétaires d’équipe.