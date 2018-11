Un autre arrière, Kyle Fisher, les milieux de terrain Louis Béland-Goyette et David Choinière, de même que l’attaquant Michael Salazar se retrouvent aussi sans contrat en vue de la prochaine saison.

Cela ne signifie pas pour autant que Fanni et Sagna ne seront pas de retour, puisque l’Impact a précisé que des pourparlers étaient toujours en cours avec ces deux joueurs.

Rappelons notamment qu’en arrivant à Montréal, Fanni avait une clause à son contrat qui aurait entraîné son renouvellement automatique si l’équipe s’était qualifiée pour les éliminatoires.

Pour sa part, Choinière a déjà reçu une invitation pour le prochain camp d’entraînement, où il aura l’occasion de convaincre les dirigeants de l’Impact de lui offrir un nouveau pacte.

Autrement, les gardiens Jason Beaulieu, Maxime Crépeau et James Pantemis, le défenseur Victor Cabrera et les milieux de terrain Michael Azira, Ken Krolicki et Jeisson Vargas ont vu leur association être automatiquement prolongée d’un an.

L’Impact, comme toutes les équipes de la MLS, avait jusqu’à aujourd’hui (lundi) pour préciser la situation contractuelle de l’ensemble de son effectif.