Malgré des processus éliminatoires très imparfaits, on a retrouvé les meilleures équipes du football canadien aux coupes Grey et Vanier et ce sont les plus méritantes qui l’ont emporté.

Les Stampeders de Calgary ont vaincu le Rouge et Noir d’Ottawa, qui représentait l’Est pour la troisième fois en cinq ans d’existence.

Les gens de l’Ouest se plaignent régulièrement du système éliminatoire de la LCF et prétendent qu’on devrait retrouver en finale les deux meilleures équipes, sans égard à leur division.

Pourtant, quand arrive le grand match, les équipes de l’Ouest ne parviennent pas à reproduire leur domination de la saison. Au cours des 10 dernières présentations de la Coupe Grey, c’est l’égalité à cinq victoires de chaque côté.

Comme les Alouettes du début des années 2000, les Stampeders sont des visiteurs constants aux matchs de la Coupe Grey. Mais, comme les Moineaux, ils ont de la difficulté à rapporter le trophée chez eux.

Entre 2008 et 2018, les Stampeders sont allés six fois à la Coupe Grey, trois fois de plus que toute autre équipe de la LCF. Leur victoire de dimanche n’était que leur troisième dans cet intervalle.

Entre 2000 et 2010, les Alouettes de Jim Popp sont allées huit fois à la finale et, elles aussi, ne l’ont gagnée que trois fois.

Les partisans gâtés des Alouettes ont même douté d’Anthony Calvillo, qui n'obtenait pas les mêmes résultats qu’en saison.

À Calgary, certains commençaient à se demander si Bo Levi Mitchell était en train de se bâtir une réputation semblable. Sa victoire de dimanche lui permet de présenter une fiche de ,500 à la Coupe Grey.

C’est quand même modeste pour le quart qui possède le meilleur pourcentage de victoires de l’histoire de la Ligue canadienne avec 69 victoires, 15 défaites et 2 nulles en 86 départs.

N’ayez aucun doute. Malgré leurs succès mitigés à la Coupe Grey, les Stampeders sont le modèle à suivre pour le moment, comme l’étaient les Alouettes de 2000 à 2010.

Même chose pour le Rouge et Noir du directeur général Marcel Desjardins. Trois présences en quatre ans à la Coupe Grey pour une équipe qui n'a que cinq ans, voilà un palmarès impressionnant.

Laval rétablit sa supériorité

Si les Stampeders et le Rouge et Noir constituent la crème de la LCF, personne n’arrive à la cheville du Rouge et Or au football universitaire canadien depuis 20 ans.

Samedi, les hommes de Glen Constantin ont remporté leur 10e Coupe Vanier en 19 ans en prenant leur revanche sur les champions en titre, les Mustangs de Western.

Le Rouge et Or de l'Université Laval devient la première équipe au football universitaire canadien à remporter une 10e Coupe Vanier. Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Au cours des 20 dernières saisons, le Rouge et Or a atteint la finale 12 fois et l’a gagnée à 10 occasions. Durant cette période, aucune autre équipe n’a participé à la Coupe Vanier plus de cinq fois et personne ne l’a gagnée plus de deux fois.

Stabilité

Que ce soit dans la Ligue canadienne ou au football universitaire, la stabilité semble au cœur du succès des grandes organisations.

Contrairement à la NFL ou à la LNH, vous ne pouvez pas finir au dernier rang et compter sur le repêchage pour rebâtir votre équipe.

Au football canadien, professionnel ou universitaire, c’est le recrutement et le développement qui font toute la différence.

À Calgary, les Stampeders n’ont eu qu’un directeur général et deux entraîneurs-chefs au cours de la dernière décennie. John Hufnagel est le grand patron et a cédé sa place à Dave Dickenson sur les lignes de côté après l’avoir initié au métier d'entraîneur à compter de 2009.

Même genre de scénario à Québec, où la stabilité au sein du personnel d’entraîneurs du Rouge et Or a grandement contribué aux succès de l’organisation.

Nommé entraîneur-chef en 2001, Glen Constantin faisait déjà partie de l’équipe lors de la première conquête de la Coupe Vanier en 1999, tout comme ses hommes de confiance Marc Fortier, Justin Éthier et Carl Brennan.

En cours de route, les anciennes vedettes de l’équipe Mathieu Bertrand et Guillaume Rioux sont venues s’ajouter au personnel d’entraîneurs.

Si la stabilité est un gage de succès au football canadien, il faut cependant s’assurer d’avoir les bonnes personnes en place.

À Calgary, Ottawa et Québec, on a visiblement trouvé la bonne recette. Ailleurs, on cherche et on expérimente…