Un texte de Félix St-Aubin

Alzner, qui est sous contrat avec le CH jusqu'en 2022, devra se rapporter au Rocket de Laval s'il n'est pas réclamé par l'une ou l'autre des 30 organisations du circuit Bettman d'ici mardi midi.

Abonné de la passerelle de presse cette saison, il n’a revêtu l'uniforme tricolore qu'à huit reprises cet automne. Il a obtenu une mention d'aide et maintenu un différentiel de +2.

Le vétéran de 30 ans n'était pas l'un des huit arrières en action à l'entraînement matinal du Canadien à la veille de l'affrontement contre les Hurricanes (11-9-3) au Centre Bell.

Le retour au jeu de David Schlemko et celui, à venir, de Shea Weber ont rendu sa situation encore plus précaire.

Présentement, il y a plusieurs équipes qui ont beaucoup de blessures en défense. On a beaucoup d'arrières qui ont des contrats avec un faible impact sur la masse salariale qui auraient pu les dépanner. On ne veut pas perdre de défenseurs [...] et on désire garder notre profondeur. Claude Julien, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

« Nous croyons qu'en raison de son contrat, Karl est probablement le joueur que nous ne risquons pas de perdre [...] Ça nous permet d'acheter du temps pour prendre de bonnes décisions », a continué Julien.

Le directeur général Marc Bergevin avait offert à Alzner un pacte de 5 saisons d’une valeur de 23 millions de dollars, pour une moyenne annuelle de 4,625 millions, à titre de joueur autonome à l’été 2017.

Il devait avant tout solidifier la ligne bleue montréalaise dans un rôle défensif.

En le plaçant au ballottage, le CH épargnera un peu plus d'un million de dollars par rapport au plafond salarial.

Schlemko jumelé à Weber

C'est un cadeau de Noël avant l'heure que les partisans du Canadien (11-8-5) devraient, selon toute vraisemblance, recevoir mardi au Centre Bell, contre les Hurricanes de la Caroline (11-9-3). Shea Weber doit revenir au jeu.

« Le plus difficile était de ne rien pouvoir faire, de rester assis et d'attendre. Si ça s'était produit pendant l'été, ç'aurait été tout à fait différent que de regarder une vingtaine de matchs, de voir ses coéquipiers aller à la guerre et ne pas pouvoir les aider », a expliqué Weber.

Le capitaine s'est entraîné aux côtés de Schlemko, quatre jours après que Julien eut affirmé qu'il y avait une réelle possibilité de revoir le défenseur au fort gabarit dans sa formation face aux Hurricanes. L'entraîneur-chef n'a toutefois pas confirmé que les deux joueurs formeront un tandem.

On a regardé différents scénarios, et on est allé avec celui-ci ce matin, mais ça ne veut pas nécessairement dire que [ça restera intact]. On va en discuter plus longuement. Claude Julien, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

Shea Weber n'a pas disputé de match depuis le 16 décembre 2017.

« Avec Shea qui n'a pas joué durant une saison complète, ça fait presque un an, un peu d'expérience pour un gars qui est calme avec la rondelle peut possiblement l'aider. Si ça ne fonctionne pas, on a d'autres scénarios », a enchaîné Julien.

Shea Weber Photo : Getty Images/Bruce Bennett

L'un d'eux implique Victor Mete.

« On se souvient que Mete avait quand même été bon avec lui l'année passée, s'est remémoré Julien. On va regarder ces choses-là puisqu'il y a encore des décisions à prendre dans ce dossier. »

Deux graves déchirures, d'abord aux tendons du pied gauche, puis au ménisque du genou droit, avaient forcé Weber à passer sous le bistouri à deux occasions dans une période de quelques mois (13 mars et 19 juin 2018).

« Il y a eu des hauts et des bas, ç'a été frustrant et difficile, mais maintenant je suis ici. Je suis très excité à l'idée de reprendre le collier », a-t-il expliqué.

« Après tout ce temps, je dois être bien reposé, a blagué Weber. Je vais tenter de garder mon jeu simple, donner un coup de main peu importe la manière et, je l'espère, aider l'équipe à progresser. »