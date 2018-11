Un texte de Jean-François Chabot

Retraité depuis 2013, Vandor est natif de Dewittville, petite localité située au sud de Valleyfield au Québec.

Diplômé en psychologie de l’Université McGill, il y a donné ses premiers coups de rame en route vers une carrière bien remplie, dont des participations aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, puis de Londres en 2012.

Son palmarès comprend aussi sept médailles en Coupe du monde et trois autres en Championnats du monde.

En entrevue à Radio-Canada Sports, Vandor a d'abord parlé du rôle qui lui est confié par le COC comme d'un privilège.

C’est un grand honneur pour moi. Le sport a toujours occupé une grande place dans ma vie. C’est une occasion de redonner à la communauté sportive du Canada et à la prochaine génération d’athlètes. Doug Vandor, chef de mission du Canada aux Jeux panaméricains

Il voit sa place comme celle d'un accompagnateur et d'un grand frère.

« Pour moi, le rôle est d’inspirer et de motiver l’équipe, d’en être le porte-parole et, parfois, d’offrir une épaule pour pleurer, a-t-il dit. Les deux semaines de compétitions sont remplies d’émotions, bonnes et moins bonnes. En tant que leader, le chef de mission doit s’occuper de tout cela. »

Toronto 2015, un tournant

Après avoir représenté le Canada sur la scène internationale pendant plus d’une décennie, Vandor, maintenant âgé de 44 ans, a agi comme relationniste pour les équipes nationales d’aviron et de boxe aux Jeux panaméricains à Toronto en 2015.

Cette présence dans la Ville Reine s'est avérée cruciale pour Vandor qui, jusque-là, vivait assez difficilement son après-carrière d'athlète de haut niveau.

« Ç’a été un moment très important, parce que c’était la première fois que je côtoyais des athlètes sans participer aux épreuves, en particulier avec les rameurs. Ça m’a beaucoup aidé dans ma transition vers ma nouvelle vie de retraité du sport », a-t-il reconnu.

Déjà, les préparatifs pour Lima vont bon train. Des représentants du COC s'y rendront chaque mois pour encadrer la mise en place de la logistique. Pour sa part, Vandor aura droit à une première prise de contact avec les installations sportives et le village des athlètes en mars prochain.

« Il y a beaucoup de travail à faire. Les athlètes continuent de s’entraîner pour Lima. De notre côté, il y a beaucoup de choses à finaliser au Pérou pour s’assurer que tout sera prêt pour accueillir nos athlètes. Des membres du COC s’y rendent chaque mois pour discuter avec le comité organisateur des Jeux à propos de sujets comme la nourriture, l’hébergement et le transport. »

Doug Vandor prend déjà sa mission très à coeur. Il est cependant d'avis que les athlètes lui apporteront plus dans cette aventure que tout ce qu'il a à offrir.

Les athlètes vont là-bas pour vivre une expérience extraordinaire. Ils sont tellement pleins d’énergie. Ils vont m’en transmettre tellement plus que je vais leur en donner. C’est vraiment quelque chose de spécial d’être avec eux. Doug Vandor

Les Jeux de Lima se dérouleront du 26 juillet au 11 août. On y attend 6200 athlètes de 41 pays. Ils prendront part à un total de 62 épreuves dans 39 sports.