« Nous remercions Ron pour ses nombreuses et significatives contributions, mais il était devenu clair que nous ne partagions plus la même approche au sujet de la direction de l’équipe », a dit le président de l'équipe, Paul Holmgren.

Hextall était en poste depuis mai 2014. L’ancien bouillant gardien de but n’a pas survécu à la récente déconfiture des Flyers qui ont subi cinq défaites à leurs six derniers matchs, dont une de 6-0 à Toronto samedi.

La formation de la Pennsylvanie est au 7e rang de la Division métropolitaine avec un dossier de 10-11-2. Elle a utilisé cinq gardiens depuis le début de la campagne.

Sous la gouverne de Hextall, les Flyers ont accédé aux séries éliminatoires deux fois en quatre ans sans pouvoir en franchir le premier tour. Au printemps dernier, ils avaient été éliminés en six matchs par les Penguins de Pittsburgh.

Holmgren a indiqué qu'il avait déjà commencé sa recherche pour un nouveau directeur général et qu'il espère en embaucher un le plus rapidement possible.