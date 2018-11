Un texte de Michel Chabot

Canada Alpin fait face à de nombreuses critiques au sein de la grande famille du ski. La relève se fait attendre et l'on se demande quand se pointera le prochain héritier au trône vacant.

« Ça ne doit pas être drôle présentement dans les réunions d’équipe, dit Dominick Gauthier, cofondateur de B2dix, fondation de soutien aux athlètes. Les jeunes skieurs doivent se sentir bien seuls. Les entraîneurs doivent se questionner. Manuel Osborne-Paradis qui est blessé, Eric Guay qui part à la retraite, on tombe bas. »

« Il fallait prévoir, estime l’ancien slalomeur Julien Cousineau. Erik n’est pas invincible et Manny non plus. »

« Ça va faire un gros trou, laisse tomber Geneviève Simard, retraitée de la Coupe du monde depuis 2010. Il y a du talent au sein de l’équipe canadienne, mais c’est plus en reconstruction. »

Quelques jeunes skieurs prometteurs seront effectivement à surveiller. James Crawford, Jeff Read , Brodie Seger et Sam Mulligan, tous âgés de 21 ou 22 ans, sont talentueux, mais il faudra se montrer patient avant de les voir s’illustrer. Ce week-end à Lake Louise, ils ont respectivement pris les 44e, 56e, 65e et 66e places en descente.

Ce sont des jeunes qui viennent de sortir des juniors et qui ont été extrêmement forts aux mondiaux juniors. Il y a peut-être une belle relève à moyen ou long terme. Mais à court terme, ça risque d’être difficile. Julien Cousineau, ancien skieur de la Coupe du monde

Leaders par intérim

Benjamin Thomsen, 15e de la descente samedi, et Dustin Cook, auteur de la 16e place du super-G dimanche, sont ceux sur qui l’état-major du ski canadien compte pour assurer la transition.

À 30 ans, Cook revendique une victoire en Coupe du monde, au super-G de Méribel en 2015. Il a manqué toute la saison suivante. Depuis l’automne 2016, il n’a pris part qu'à 10 courses en Coupe du monde, toutes des super-G. Il ne s’est classé qu'une seule fois dans le top 10 depuis décembre 2016. Il s'est toutefois signalé avec une 9e place au super-G olympique à Pyeongchang l'hiver dernier.

Dans le cas de Thomsen, 31 ans, il n’a grimpé sur un podium qu’en une occasion, avec une 2e place à la descente à Sotchi en 2012. Il ne s’est pas classé parmi les 10 premiers skieurs d’une épreuve depuis décembre 2015.

Ce sont de bons skieurs, mais ils n'ont pas la trempe d'un Erik Guay ni d'un Steve Podborski pour agir à titre de mentors auprès des jeunes loups.

Ce n’est pas facile quand tu as le dossard 63 de prendre ta place et que tu n’as personne de ton pays qui te tire et qui t’amène vers le haut pendant les entraînements. Pour eux, la marche est très haute. Il y a certains jeunes talents, mais ça fait quand même trois ou quatre ans qu’on s’attend à la retraite d’Erik. Dominick Gauthier

« Moi, j’ai eu la chance d’avoir un Thomas Grandi quand je suis arrivé, raconte Julien Cousineau. J’ai pu le voir en course et profiter de son expérience. C’est que les jeunes n’ont pas la chance de pouvoir bénéficier de l’expérience d’Erik pour les deux ou trois années de transition. »

Geneviève Simard se montre plus pondérée et croit qu’il y a des raisons d'espérer.

« Il faut être patient et ne pas s’attendre à ce que ça se passe du jour au lendemain, dit-elle. Les Canadiens ont la chance de s’entraîner avec de grosses nations comme la Norvège ou la Suisse et d’apprendre de ces autres skieurs-là. Le Canada est bien branché pour trouver des situations d’entraînement hors pair. »

(Avec la collaboration de Jean-François Poirier)