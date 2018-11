Un texte de Félix St-Aubin

Le défenseur n'a pas disputé un match lors des 344 derniers jours, soit depuis le 16 décembre 2017. Il a subi deux chirurgies pour des déchirures aux tendons du pied gauche et au ménisque du genou droit.

« Il paraît bien dans les entraînements, disait lundi à son sujet l'entraîneur-chef Claude Julien. J'ai été surpris de voir à quel point il était alerte avec la rondelle et de la façon dont il voit le jeu devant lui. Nous allons lui répéter de garder le jeu simple pour qu’il reprenne le rythme. Je suis convaincu qu'il sera un bon atout dès le début. »

« Je vais garder les choses simples et commencer à partir de ça, a répété Weber. Ça fait longtemps que j'attends ce moment, on y est finalement. Je me sens très bien physiquement, je suis prêt à jouer. »

Ce sera certainement spécial. Ce l’était au début de la saison [lors de la cérémonie d'ouverture], mais ce sera différent cette fois-ci puisque je pourrai aider l'équipe sur la patinoire. Shea Weber

Le capitaine retrouvera ses coéquipiers un peu plus tôt que prévu et regagnera sa place dans le premier duo à la ligne bleue, possiblement en compagnie de David Schlemko, à un moment où le Tricolore a grandement besoin de ses services aux deux extrémités de la surface de jeu.

« [Cette occasion] est énorme [pour moi], a constaté Schlemko. Weber est un joueur de grande classe, je pense que n’importe qui serait heureux de jouer à ses côtés. »

Le CH a accordé quatre buts ou plus dans 62 % (8 en 13) de ses rencontres disputées en novembre et traverse sa pire série de défaites de l'automne. Il a perdu ses quatre duels la semaine passée, dont deux en prolongation.

Les Devils célèbrent un but de Pavel Zacha derrière le filet de Carey Price. Photo : The Associated Press/Julio Cortez

Weber solidifiera sans contredit le côté droit de la défense qui était occupé samedi, contre les Bruins (13-7-4), par Jeff Petry, Brett Kulak et Victor Mete. Le vétéran de 33 ans devrait également contribuer à améliorer l'apport offensif provenant de l'arrière.

« Il est un joueur qui est utilisé à toutes les sauces, a commenté Schlemko. C'est un colosse qui peut bousculer les adversaires en désavantage numérique et qui possède un tir foudroyant pour l’avantage numérique. C’est un joueur complet qui va nous aider dans tous les aspects. »

Les défenseurs du Canadien ont marqué des buts au compte-gouttes cette saison pendant l'absence de celui qui a déjà été surnommé « l'homme montagne » par l'entraîneur-chef des Maple Leafs (17-8-0), Mike Babcock.

Buts marqués par Shea Weber depuis 10 ans : 2008-2009 : 23 buts en 81 matchs (Nashville)

2009-2010 : 16 buts en 78 matchs (Nashville)

2010-2011 : 16 buts en 82 matchs (Nashville)

2011-2012 : 19 buts en 78 matchs (Nashville)

2012-2013 : 9 buts en 48 matchs (Nashville)

2013-2014 : 23 buts en 79 matchs (Nashville)

2014-2015 : 15 buts en 78 matchs (Nashville)

2015-2016 : 20 buts en 78 matchs (Nashville)

2016-2017 : 17 buts en 78 matchs (Montréal)

2017-2018 : 6 buts en 26 matchs (Montréal)

Petry et Mike Reilly se partagent le sommet avec deux réussites et sont suivis par Noah Juulsen et Jordie Benn, auteurs d'une réalisation.

Karl Alzner, Kulak, Mete, Xavier Ouellet et David Schlemko, les cinq autres arrières employés par Claude Julien, n'ont pour leur part pas encore noirci la feuille de pointage.

Weber, lui, n'a jamais eu de difficulté à faire bouger les mailles du filet. Il a effectivement bouclé 8 de ses 10 dernières campagnes avec un minimum de 15 buts.

Les deux exceptions à la règle ont eu lieu durant la saison écourtée par un lock-out (2012-2013) et lors de sa deuxième campagne à Montréal (2017-2018), qui a abruptement pris fin en raison de sérieuses blessures.