Au sprint, Geisenberger a remporté l'épreuve féminine, dimanche, tandis que Steu et Köller ont comblé leur public en gagnant le titre en double, au lendemain d'un premier gain signé dans le volet classique des compétitions.

La championne a mené un triplé allemand.

Geisenberger a franchi la ligne d'arrivée en 29 s 887/1000 devant ses compatriotes Julia Taubitz (29,909 s) et Dajana Eitberger (29,944 s). Le trio de tête était identique et dans le même ordre samedi.

Steu et Köller (29,916 s) ont conclu le parcours avec une avance de 59 et 86 centièmes de seconde sur les Russes Vladislav Yuzhakov et Iurii Prokhorov (29,975 s) et les Allemands Tobias Wendl et Tobias Arlt (30,002 s).

L'Allemand Johannes Ludwig (1:40,294) a pour sa part décroché la victoire à l'épreuve masculine. Moins d'un dixième de seconde l'a départagé de l'Italien Dominik Fischnaller (1:40,392).

Contre toute attente, l'Autrichien Wolfgang Kindl (1:40,438) a effectué un bond de géant de la manche initiale à la seconde en passant de la 18e position à la troisième marche du podium.

Le Canadien Reid Watts (1:40,964) a terminé au 22e rang.

Kindl a plus tard continué sur sa lancée au sprint masculin en y enlevant les honneurs grâce à un chrono de 32,560 s. Le Russe Aleksandr Gorbatcevich (32,580 s) et l'Allemand Felix Loch (32,661 s) l'ont rejoint sur la tribune.

Le circuit de la Coupe du monde de luge se déplacera le week-end prochain à Whistler, en Colombie-Britannique.

L'épreuve individuelle masculine et le double se dérouleront le 30 novembre, tandis que la course individuelle féminine et le relais par équipe seront présentés le 1er décembre.