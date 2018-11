Un texte de Kim Vallière

La postérité des quarts-arrières

Bo Levi Mitchell et Trevor Harris ont tous les deux beaucoup à gagner et beaucoup à perdre dans ce duel.

Mitchell a remporté la Coupe Grey à sa première présence en finale de la LCF comme quart-arrière partant, en 2014. Dimanche, il en sera à son quatrième départ dans le match le plus important de la saison.

L’Américain de 28 ans a perdu les deux dernières Coupes Grey même si son équipe et lui étaient largement favoris, d’abord contre le Rouge et Noir en 2016, puis contre les Argonauts de Toronto en 2017. La pression repose sur ses épaules pour assurer son legs à la LCF.

Bo Levi Mitchell Photo : La Presse canadienne/Jeff McIntosh

De son côté, Harris n’a jamais réussi à battre les Stampeders en sept départs dans le football canadien. Le quart-arrière du Rouge et Noir a une fiche de cinq défaites et deux matchs nuls contre l’équipe albertaine.

Il a prouvé la semaine dernière à Ottawa qu’il était capable de produire sous la pression, en établissant un nouveau record pour un match éliminatoire de la LCF avec six passes de touché.

Il s’agissait d’une première victoire dans le contexte d’une partie éliminatoire pour l’athlète de 32 ans.

Les porteurs de ballon

Les deux quarts-arrières sont à l'aise dans la pochette de protection et ils n’ont pas tendance à prendre leurs jambes à leur cou. La course sera donc la responsabilité de deux joueurs : William Powell et Don Jackson.

Le premier dispute sa troisième saison dans la LCF, tandis que l’autre n’a joué que neuf parties de football canadien.

Powell a connu sa meilleure saison en carrière en 2018 : 1362 verges et 6 touchés en 16 parties. Il a aussi couru pour 86 verges lors de la victoire d’Ottawa en finale de l’Est contre les Tiger-Cats de Hamilton.

Ses performances en saison dans les deux défaites d’Ottawa contre les Stampeders ont été diamétralement opposées. Il a assommé la défense avec 123 verges la première fois dans une défaite de 24-14, puis a été limité à 17 verges quand Calgary a humilié le Rouge et Noir 27-3.

Le Rouge et Noir d'Ottawa s'est assuré d'une place en finale de la Coupe Grey avec une victoire contre les Tiger-Cats de Hamilton. Photo : Reuters/USA Today Sports

Jackson a connu du succès contre Ottawa, en accumulant 186 verges par la course en deux rencontres. L’Américain de 25 ans n’est pas encore devenu un nom connu dans la LCF, mais il pourrait être présenté aux amateurs de football sur la plus grande scène dimanche soir.

Les botteurs

Le duo de botteurs de Calgary, formé de Rene Paredes et Rob Maver, a joué dans huit Coupes Grey au total. Celui d’Ottawa, avec Lewis Ward et Richie Leone, n’a aucune finale de la LCF derrière la cravate.

Ward en est à sa première saison dans la LCF et a déjà inscrit son nom dans les livres des records. Il a réussi 48 placements de suite pendant la saison, ce qui n’avait été réussi ni dans le football canadien, ni dans la NFL.

Il a souvent sauvé le Rouge et Noir, comme dans un match de sept placements où il a inscrit tous les points de son équipe.

Le petit botteur de précision a toutefois connu un match difficile pendant la finale de l’Est. Il a raté un placement, ainsi que deux convertis d’un point.

Lewis Ward célèbre son 40e botté de placement de suite avec Richie Leone. Photo : La Presse canadienne/Adrian Wyld

Paredes a la force tranquille du vétéran. Il n’a jamais raté une tentative de placement dans un match de la Coupe Grey. En huit saisons à Calgary, il a maintenu un pourcentage de réussite de 87 %.

Les vétérans en défense

Encore une fois, les Stampeders ont été la meilleure équipe en défense dans la LCF. Ils ont accordé le moins de points et ont été les plus efficaces à bloquer la course.

Le joueur de ligne défensive Micah Johnson a effectué 14 sacs du quart, dont 3 lors du dernier match contre le Rouge et Noir. La ligne à l’attaque ottavienne devra l’avoir à l’œil si Trevor Harris espère rester sur ses pieds.

Alex Singleton voudra lui aussi participer à la fête défensive albertaine. Le secondeur a réussi 123 plaqués lors de ses deux dernières saisons et il est toujours une valeur sûre dans la tertiaire des Stampeders.

Le secondeur Alex Singleton est le représentant des Stampeders pour trois des six honneurs individuels de la LCF. Photo : La Presse canadienne/Nathan Denette

La dernière fois que les Stampeders et le Rouge et Noir se sont affrontés dans le match de la Coupe Grey, en 2016, Ottawa avait réussi trois interceptions contre Bo Levi Mitchell, en route vers une victoire en prolongation.

Rico Murray et Jonathan Rose combinent neuf années d’expérience dans la LCF et ont chacun cinq interceptions en saison. Ils voudront encore une fois déstabiliser le quart de Calgary.

Les partisans

Selon un sondage non scientifique mené auprès des partisans des Eskimos d’Edmonton rencontré pendant les festivités de la Coupe Grey, les locaux se rangeront en grande majorité derrière le Rouge et Noir d’Ottawa pendant le match, dimanche.

La raison se résume en trois lettres : ABC, Anybody but Calgary (n’importe qui sauf Calgary). La rivalité sportive albertaine entre équipes sportives est toujours bien vivante.

Combien de résidents d’Edmonton ont-ils conservé leur billet pour le match après l'élimination de leur équipe? C’est la grande question qui permettra ou non de savoir si le Rouge et Noir se sentira comme à domicile au stade du Commonwealth.