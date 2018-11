Bolshunov a ajouté le 15 km style libre à son palmarès dimanche, une journée après avoir enlevé les honneurs du sprint en style classique. Il a conclu la distance en 36 min 17 s 8/10.

Le Canadien Alex Harvey (37:31,7) a pour sa part abouti en 22e position avec un retard de 1:13,9 sur le quadruple médaillé olympique aux Jeux de Pyeongchang, soit trois d'argent et une de bronze.

Harvey avait été arrêté en demi-finales du sprint la veille et avait terminé au 8e échelon.

Bolshunov a bouclé l'épreuve avec 19,5 s de priorité sur le Norvégien Emil Iversen (36:37,3), au pied du podium samedi. Le Suédois Calle Halfvarsson (36:39,0) a complété le trio de tête.

Les représentants de l'unifolié Russell Kennedy (40:05,4), Andy Shields (40:40,4) et Julien Locke (40:50,1) ont quant à eux conclu aux 71e, 82e et 83e rangs.

Du côté des dames, au 10 km style libre, la Norvégienne Therese Johaug (28:02,5) s'est approprié le sommet avec une confortable avance de 22,5 s et 32,8 s sur ses plus proches poursuivantes, les Suédoises Charlotte Kalla (28:25,0) et Ebba Andersson (28:35,3).

La délégation canadienne féminine de ski de fond n'était pas représentée à Ruka ce week-end.