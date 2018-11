Avec ce 45e succès sur le circuit, la double tenante du gros globe de cristal n'est plus qu'à une unité du record de victoires en slalom détenu par l'Autrichienne Marlies Schild (35).

Shiffrin, en tête après la première manche et déjà vainqueur du premier slalom de la saison il y a une semaine à Levi (Finlande), a devancé de 57 centièmes la Slovaque Petra Vlhova et de 1,08 s la championne olympique en titre de la spécialité la Suédoise Frida Hansdotter.

L'Américaine de 23 ans se rachète ainsi devant son public après son petit échec samedi au slalom géant (4e) gagné par l'Italienne Federica Brignone.

Les Canadiennes Roni Remme et Laurence St-Germain ont pris les 13e et 14e rangs, à plus de 4,5 secondes de Shiffrin.