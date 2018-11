Un texte d’Alexandre Gascon

Dans trois des quatre matchs de la semaine, le CH avait des chances raisonnables de l’emporter.

Évidemment, la défaite contre Boston a été difficile à avaler pour les joueurs, en partie parce qu’il s’agissait des Bruins justement.

Mais principalement parce qu’ils avaient comblé un retard de deux buts au troisième vingt contre leurs ennemis jurés et qu’ils semblaient sur le point d’enfoncer le dernier clou quand Jonathan Drouin a commis un impair.

Le Québécois qui avait si joliment insufflé de l’espoir à sa bande plus tôt en troisième période l’a envoyée au tapis en même temps qu’il a asséné un double-échec au visage de David Backes.

Même si le jeu se déroulait loin de l’action, l’arbitre a suivi les deux protagonistes des yeux : coup au visage, quatre minutes de punition, but en avantage numérique des Bruins et abattement tricolore.

Drouin a pris son courage à deux mains pour faire face aux médias dans le vestiaire. Il attendait seul devant son casier, la lèvre tremblante de frustration.

« Il s’en venait vers moi, je ne voulais pas le pogner dans le visage. Point final », a-t-il d’abord lancé, coupant court à toute possibilité d’interprétation fallacieuse.

« Je ne commenterai pas les pénalités », a-t-il ajouté, cinglant.

On a vu le meilleur de la jeune vedette dans ce match.

Drouin a offert une prestation fort convaincante. Il a dirigé sept tirs au filet, a réussi le premier but des siens au terme d’une manœuvre romanesque. Il a survolé la compétition par moments.

« Il a été bon, il avait la rondelle, il faisait des jeux, il se repliait, il était en échec-avant, il a soutiré des rondelles à l’adversaire et quand il l’a perdait, il travaillait fort pour la récupérer », a d’abord décrit Andrew Shaw.

Jonathan Drouin (92) tente de passer Charlie McAvoy des Bruins de Boston. Photo : Reuters/USA Today Sports

« C’est bon de voir ça. C’est un des meneurs de cette équipe », a continué son partenaire de trio.

Il maintient présentement le rythme d’une campagne de 30 buts et de 70 points. Certainement le genre de statistiques qu’avait en tête Marc Bergevin lorsqu’il a sacrifié son meilleur espoir en défense pour lui mettre la main au collet.

Mais vous savez ce qu’on dit, n’est-ce pas. Dans ce monde excessivement compétitif, vous êtes aussi bon que votre dernier match ou, dans ce cas-ci, votre dernier jeu.

Drouin a semblé marmonner « c’est de ma faute » après le but de John Moore à 2 min 57 s de la fin lorsqu’il purgeait encore sa punition.

S’il a dit que c’était de sa faute, il a raison.



Claude Julien à propos de Jonathan Drouin

« Dans un match où on est revenus créer l’égalité, il faut vraiment être discipliné. Même si Backes est venu après lui, Drouin lui a donné un double-échec au visage et c’est un quatre minutes. C’est quelque chose qu’on ne peut pas continuer à faire si on veut gagner des matchs, on a besoin de la meilleure discipline de tout le monde », a poursuivi l’entraîneur-chef.

N’empêche, le Canadien aura besoin de cette version de Jonathan Drouin, double-échec mis à part, sur une base régulière pour espérer une qualification dans le tournoi printanier.

Une mauvaise tendance

Montréal menait 4-2 contre les Capitals de Washington lundi.

Il a obtenu une chance d’achever la bête blessée pendant un avantage numérique de quatre minutes, mais ne l’a pas fait. Les Caps ont profité de leurs supériorités pour remporter la victoire.

Même scénario à Buffalo où le geste répréhensible de Max Domi a mené à un quatre contre trois en prolongation et, ultimement, à une victoire des Sabres. Là aussi le Canadien avait l’avance en fin de match. Rebelote contre les Bruins.

Le Tricolore a arraché deux maigres points au cours de ces quatre défaites en six jours (0-2-2), une bien mince consolation.

Carey Price avait sauvé les meubles dans l’Ouest canadien en aidant son équipe à vaincre les Flames et les Canucks et l’on peut se demander où serait le CH en ce moment si son gardien n’avait pas brillé pendant cette séquence.

Malgré la défaite de 5-4 en prolongation contre les Capitals de Washington, Carey Price a réalisé plusieurs bons arrêts, dont un en toute fin de troisième période aux dépens d'Alexander Ovechkin. Photo : La Presse canadienne/Ryan Remiorz

Le Canadien a su profiter d’un horaire favorable au début de l’année pour se forger une petite avance au classement.

Du 7e rang de toute la LNH qu’il occupait avant son voyage sur les côtes du Pacifique, il a chuté à la 13e place en moins de deux semaines.

Entre le match d’ouverture à Toronto et avant de sauter dans l’avion en direction d’Edmonton, les joueurs avaient parcouru 4600 kilomètres en cinq semaines. Ils viennent d’en avaler plus de 9200 en 12 jours.

Ça n’a rien d’une excuse, tout d’un constat, encore provisoire cela dit.

Ce n’est, malgré tout, que bien peu de voyagement si l’on compare avec des formations plus occidentales, comme les Oilers justement qui affichaient déjà plus de 35 000 km au compteur avant de se mesurer au CH la semaine dernière.

Fatigue ou non, l’équipe devra trouver rapidement des solutions pour ne pas gâcher son départ endiablé. A-t-elle les ressources nécessaires?

On en saura davantage avec le retour probable de Shea Weber mardi contre les Hurricanes.

En rafale

L’intensité des duels Bruins-Canadien s’était étiolée un brin dans les deux dernières années. Ce dernier opus a été divertissant.

« C’est le plus haut niveau d’intensité et de physique que j’ai vu. C’était ben le fun de jouer là-dedans », a fait valoir Drouin.

« Cette rivalité existe depuis longtemps. Ça signifie beaucoup pour les amateurs, bien des joueurs y goûtaient pour la première fois. Deux équipes si près l’une de l’autre au classement, tu vas avoir ce genre d’animosité en partant. Tu ajoutes à ça la rivalité…Les deux équipes ont été intenses. C’est juste plate d’en sortir perdant », a estimé Brendan Gallagher, qui a mis le feu aux poudres au premier tiers lorsqu’il a dardé violemment Kevan Miller entre les jambes.

Charles Hudon personnifie merveilleusement le haut niveau de compétitivité dans ce duel. L’ailier gauche a distribué 13 mises en échec (!) sur les 51 de son équipe. De retour dans la formation après avoir regardé le match à Buffalo sur la galerie de presse, Hudon a pris les moyens pour consolider sa place. Il a obtenu trois lancers, a été combatif en échec-avant et a bien failli donner les devants 3-2 au Canadien, peu après le but égalisateur de Tomas Tatar.

« Quand tu vois tes meilleurs joueurs comme Jo qui se font frapper comme ça, tu ne veux pas que ça arrive encore, donc on essayait de rivaliser avec les épaules. Ce n’est pas ma job, mais ça me donne du rythme, un peu comme l’année passée », a-t-il expliqué.

Tomas Tatar a atteint le plateau des dix buts. Montréal est l’une des six équipes de la ligue qui misent sur trois marqueurs de dix buts ou plus dans leurs rangs en compagnie de Calgary, Columbus, Minnesota, Toronto et Winnipeg.

Bien qu’elle ait passé plus de 18 minutes sur la glace, la peste Brad Marchand s’est faite plutôt discrète offensivement. Depuis la blessure à Patrice Bergeron qui le tient à l’écart depuis quatre matchs, le numéro 63 a récolté seulement une passe. Il totalisait 20 points en 19 rencontres aux côtés du Québécois.