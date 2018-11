Les hommes de l’entraîneur-chef Glen Constantin ont vaincu leurs tombeurs de 2017 par un pointage de 34-20 pour mettre un terme à leur série de 23 victoires.

Il s’agit d’une quatrième campagne parfaite pour le Rouge et Or en incluant les duels éliminatoires. Il avait préalablement réussi l’exploit en 2008, 2010 et 2013.

Les unités offensives de part et d’autre ont volé le spectacle durant la première demie qui s’est conclue 17-13 en faveur des favoris du public.

Les Mustangs se sont toutefois essoufflés après la pause et ont été incapables de suivre le rythme des favoris du public.

Le quart-arrière Hugo Richard n’aurait pas pu espérer un meilleur scénario pour compléter sa carrière universitaire, lui qui a été élu joueur par excellence de la Coupe Vanier.

Richard a signé 3 touchés, dont 2 par la voie aérienne, et a complété 23 de ses 31 relais pour des gains de 348 verges. Il a ajouté 60 verges au sol à sa récolte en 10 courses.

Le Rouge et Or frappe tôt

Les représentants québécois n’ont pas mis de temps pour prouver à leurs rivaux ontariens que la dernière confrontation entre les deux universités, un massacre de 39-17 à l’avantage des Mustangs, n’était qu’une simple erreur de parcours.

Le Rouge et Or a en effet brisé la glace dès la première séquence offensive de la rencontre, qui n’a duré que deux jeux, à l’aide d’un majeur enregistré seulement 61 secondes après le coup de sifflet initial.

Richard a respectivement rejoint ses receveurs Jonathan Breton-Robert et Vincent Forbes-Mombleau sur 45 et 46 verges pour inscrire les premiers points au tableau indicateur.

L’après-midi de rêve du pivot vedette était entamé.

Le Rouge et Or de l'Université Laval affronte les Mustangs de l'Université Western à la Coupe Vanier. Photo : Coupe Vanier/Twitter Promutuel Assurances

Pas en reste, l’unité défensive du Rouge et Or a également montré ses couleurs dès son arrivée sur le terrain grâce à Maxym Lavallée, auteur d’une première de deux interceptions contre le quart Chris Merchant.

Le vétéran de cinquième année et la recrue ont ainsi ouvert la voie à un début de match endiablé dans le camp lavallois qui s’est poursuivi jusqu’à la fin des hostilités.

La réplique des Mustangs est survenue dans les premiers instants du deuxième quart par l’entremise du porteur de ballon Cédric Joseph, un produit des Cougars du Collège Champlain de Lennoxville.

Joseph a rallié la verge le séparant de la terre promise pour rétrécir l’écart à 10-7.

Richard a immédiatement répondu aux Mustangs en repérant Benoît Gagnon-Brousseau profondément dans la zone des buts pour enregistrer sa deuxième passe de touché, celle-ci sur une distance de 22 verges.

La première série offensive de la troupe lavalloise en seconde mi-temps s’est aussi terminée par un majeur. Richard a utilisé ses jambes à trois occasions dans la zone rouge (red zone) pour accroître l’avance des siens à 24-13.

Et comme ce fut le cas lors du 1er quart, la défense du Rouge et Or a aussitôt appuyé l’attaque en réalisant une interception.

Le demi Adam Auclair, nommé joueur défensif de la rencontre, a imité son homologue Lavallée, ce qui a de nouveau permis au botteur de précision David Côté de s’amener sur le terrain.

Côté a converti ses tentatives sur 23 et 9 verges à la suite des larcins effectués par ses coéquipiers.

Le porteur de ballon Alexis Côté a asséné le coup fatal aux Mustangs lorsqu'il a porté l'objet sur sept verges pour creuser le gouffre à 34-13 au milieu du quart ultime.

Merchant et son receveur Cole Majoros ont uni leurs efforts sur 25 verges pour obtenir un dernier touché lorsque l'affrontement était hors de portée.