« Perdre Broderick d’une blessure au genou il y a deux semaines et Manny il y a deux jours, c’est fâchant », avoue Thomsen.

« Ce sont de grosses pertes et on ne veut jamais voir des coéquipiers se blesser, estime Cook. On se sent mal pour eux et on leur souhaite une convalescence rapide. »

Le départ à la retraite d’Erik Guay jeudi a eu de quoi affecter le moral des troupes davantage.

« Erik, c’est une grosse perte, considère Cook. Que peut-on dire sur le meilleur skieur de l’histoire du Canada qui prend sa retraite avant même que la saison ne commence? On est ensemble dans l’équipe depuis 10 ans, ce sont vraiment de gros souliers à chausser. »

Erik apportait toute son expérience et son leadership. Il travaillait comme un forcené. Il était un exemple pour nous. C’est vers lui qu’on se tournait quand on avait un problème relié au ski à régler. Dustin Cook

Cook, 29 ans, avait pris la 9e place du super-G aux Jeux de Pyeongchang en février dernier. En 2015, il avait décroché l’argent dans la même épreuve aux Championnats du monde de Vail et Beaver Creek, aux États-Unis.

Benjamin Thomsen Photo : Getty Images/Roberto Schmidt

De son côté, Thomsen, 31 ans, avait terminé 28e de la descente aux derniers Olympiques. Son meilleur résultat en Coupe du monde est une 2e place à Sotchi, en 2012.

« Ce qui me vient à l’esprit quand je pense à Erik, c’est son éthique et son engagement, soutient Thomsen. Sa capacité à revenir de grosses blessures au plus haut niveau, de redevenir champion du monde deux fois. Il est exemplaire. »

Je ne sens pas que je devrais suivre les traces d’Erik. Je suis peut-être le nouveau leader canadien en descente, mais je me concentre sur ce que je dois faire pour être le plus performant possible. Benjamin Thomsen

Ces trois départs en une semaine ont poussé l’équipe d’entraîneurs à revoir leur plan de match et à faire des ajustements.

« Il faut tourner la page et prendre le temps de le faire, croit Serge Dugas, entraîneur adjoint de l’équipe masculine de vitesse. On a encore des athlètes et on a du travail à faire. Il faut s’occuper de Benjamin, de Dustin et des jeunes qui sont avec nous cette semaine. On a encore du potentiel. »