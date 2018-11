Blondin enregistre les performances satisfaisantes en sol japonais depuis deux fins de semaine.

La première manche de la saison, disputée à Obihiro, s'est conclue avec quatre présences dans le top 10 (départ de masse, sprint par équipe, 1500 m et 3000 m).

Elle a continué sur sa lancée sur l'anneau extérieur de Tomakomai avec ses deux premiers podiums de la campagne.

Blondin a franchi la distance au départ groupé en 8 min 52 s 260/1000. Elle s'est battue avec l'Italienne Francesca Lollobrigida (8:52,250) et la Sud-Coréenne Bo-Reum Kim (8:52,180) dans les derniers instants du parcours, mais n'a pu rejoindre ses rivales.

La représentante de l'unifolié a respectivement accusé des retards d'une et huit centièmes de seconde sur Lollobrigida et Bo-Reum.

L'Ontarienne Isabelle Weidemann (8:55,900) a de son côté terminé en 13e position.

Toujours au départ groupé, mais chez les hommes, le Canadien Jordan Belchos (8:16,890) a intégré le top 10 en finissant au 9e échelon. Le Bélarusse Vitaly Mikhailov (8:06,540) s'est imposé avec une avance de plus de neuf secondes sur son plus proche poursuivant.

Les Néerlandais Kjeld Nuis (1:47,611), Patrick Röst (1:48,200) et Thomas Krol (1:48,393) ont pour leur part inscrit un triplé au 1500 m.

Plus loin derrière, en 15e et 18e places, se retrouvent les patineurs québécois Antoine Gélinas-Beaulieu (1:50,444) et David La Rue (1:51,012).

Laurent Dubreuil (35,984 s) s'est quant à lui élancé au 500 m pour la seconde fois en deux jours. Celui qui avait qualifié « d'affreuse » sa première prestation sur cette distance vendredi a amélioré son temps de la veille (36,267 s) et son rang, passant du 19e au 14e.

Autre résultat canadien :

1500 m féminin