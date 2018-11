Un texte de Robert Frosi

Depuis que la FIFA a attribué le Mondial 2022 au Qatar, rien n’est trop beau pour ce pays richissime du Golfe. La construction des stades, projet pharaonique pour lequel 200 milliards de dollars ont été budgétés, est assurée par près de 1,2 million de travailleurs, la plupart étrangers.

Depuis le début des chantiers, les accidents s'accumulent. Selon certaines organisations humanitaires, comme Amnistie internationale, depuis 2002, près de 1200 ouvriers seraient morts au Qatar dans des accidents de construction, à cause de crises cardiaques ou de maladies reliées à leurs conditions de vie et de travail.

L'organisation non gouvernementale (ONG) Sherpa, créée en 2001 pour protéger et défendre les groupes victimes de crimes économiques, porte plainte aujourd'hui contre le groupe français Vinci, l'un des maîtres des chantiers qataris.

« Ces travailleurs sont dans une situation vulnérable, déplore Carla Gonzalès, juriste de l’ONG. Cette vulnérabilité est exploitée par l’entreprise et c’est cela qui va lui permettre de les rémunérer à la hauteur de 1 à 4 % du salaire médian qatari, alors que la vie sur place est extrêmement chère.

Non seulement ils travaillent entre 60 et 80 heures par semaine, alors que même la loi qatarie interdit de dépasser les 50 heures, heures supplémentaires incluses, mais leur salaire n’est pas équivalent au travail qui est fourni. Carla Gonzalès, juriste de l'ONG Sherpa

Les travailleurs sur les chantiers qataris du Mondial touchent de 75 ¢ à 3 $ par heure travaillée. Sherpa a aussi recueilli des témoignages accablants sur leurs conditions de travail. Et à entendre d’anciens travailleurs qui ont témoigné sous couvert de l’anonymat, de peur de représailles, on se croirait revenu au 19e siècle ou alors carrément dans le roman Germinal d'Émile Zola.

« Il faut s’imaginer qu’on est au Qatar dans des chantiers en plein désert, qu’il n’y a rien autour, dit Carla Gonzalès. Les travailleurs doivent faire quotidiennement une heure de route pour s’y rendre. Ensuite, ils vont travailler plus de 15 heures par jour sous une chaleur accablante (de 40 à 50 degrés Celsius) et tout cela sans protection aucune.

On dénombre des blessés, mais aussi de nombreux décès. Il y a régulièrement des travailleurs qui tombent et qui meurent de crises cardiaques, car il n’y a pas vraiment de médecins sur les chantiers. De plus, tous ces décès sont souvent attribués par les autorités comme des morts naturelles et on ne peut évidemment pas vérifier tout cela. Carla Gonzalès

Un groupe décrié

Le groupe Vinci est le numéro un du bâtiment français et le troisième groupe mondial de construction. Son chiffre d’affaires en 2017 était de 60 milliards de dollars. Il compte plus de 185 000 employés dans le monde.

Vinci a souvent été décrié pour avoir menacé des paysans d’expulsion et dans des enquêtes sur l’attribution des marchés publics en Russie ou sur l'île de La Réunion.

On lui reproche de ne pas vraiment se préoccuper des conditions de travail sur ses chantiers qataris. Il faut dire qu’il a décroché sept contrats d’une valeur totale de plus de 8 milliards sur les chantiers entrepris par l'émirat. Le groupe a créé sur place la filiale Qatari Diar Vinci Construction, détenue à 49 % par les dirigeants français.

« Par les effets de la mondialisation, une entreprise comme Vinci va créer une filiale dans un pays où les droits des travailleurs sont très peu protégés. Et elle va profiter d’un État où l’état de droit n’est pas forcément garanti pour eux, explique Carla Gonzalès. Elle va donc faire du profit sur le dos des travailleurs qui sont exploités en toute impunité.

« C’est pour cela qu’on veut vraiment que les maisons-mères soient directement mises en cause pour cette exploitation. Car il n’existe aucune raison pour qu’elles fassent du profit sans en assumer les conséquences. »

La FIFA sous la loupe

La FIFA va-t-elle intervenir dans ce dossier?

« Ce qui est certain, c’est que la FIFA porte une responsabilité très lourde et qu’il va falloir que la lumière soit faite sur ces accusations avant la Coupe du monde et que, dans la FIFA, du monde puisse enquêter sur tous ces systèmes, car c’est elle qui octroie les autorisations de certains marchés au Qatar pour la construction des infrastructures », dit Carla Gonzalès.

Dans les faits, on ne devrait pas attendre beaucoup de la FIFA, car plusieurs accusations planent sur l'organisation du football mondial. On parle de votes achetés par les Qataris, de versements par le Qatar de 100 millions de dollars à la FIFA si le tournoi lui était attribué. C’est sans compter certains versements douteux à certains de ses membres en échange de contrats futurs.

Des voix s'élèvent de plus en plus pour un boycottage de la prochaine Coupe du monde. D'ici 2022, il peut encore couler beaucoup d’eau sous les ponts. Ce sera une affaire à suivre.