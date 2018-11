C'est ce qu'a déclaré le commissaire Randy Ambrosie au cours d'un entretien avec La Presse canadienne, jeudi.

Ambrosie estime même que sa ligue peut aller de l'avant avec ses projets d'expansion, même si toutes ses équipes ne sont pas profitables.

Le président des Alouettes, Patrick Boivin, avait reconnu lors du bilan de fin de saison que l'équipe n'est pas rentable depuis un certain temps.

« Ce n'est pas une question d'être en danger financièrement, avait-il toutefois nuancé. Mais comme n'importe quelle entreprise, il faut que cela ait du sens à un moment donné. »

L'équipe, qui n'a pas participé aux éliminatoires depuis la saison 2014, a décidé de réduire la capacité maximale du stade Percival-Molson de quelque 5000 places et d'abaisser le prix moyen du billet individuel pour 2019 dans l'espoir de raviver l'intérêt des amateurs.

La moyenne d'assistance s'est élevée à 17 332 spectateurs en moyenne en 2018, soit 6498 de moins que la moyenne de la ligue. Les Alouettes n'ont pas disputé un match local à guichets fermés depuis la saison 2009.

« C'est une stratégie classique en affaires: celle de réduire votre inventaire », a commenté Ambrosie.

« Si vous vendez moins de billets, vous voulez concentrer vos partisans dans moins de sièges. C'est fait afin de redonner du rythme à la franchise et j'applaudis ce genre de bonnes décisions stratégiques. Ça fait également partie d'une plus grande stratégie afin de regagner leur place dans le coeur des partisans. »

André Richelieu, professeur titulaire et expert en marketing sportif à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, rejoint le commissaire sur ce point. Il a notamment vanté la campagne de marketing des Alouettes en 2018, qui rappelait l'attachement de l'équipe pour Montréal.

La ligne offensive des Alouettes arborant le casque blanc orné des ailes rouges comme lors des premières années de l'équipe. Photo : Alouettes de Montréal / Dominick Gravel

« Ils ont retravaillé leur mise en marché et ils ont joué sur l'histoire et la tradition », a-t-il expliqué.

« À mon avis, ils ont les fondations nécessaires pour survivre, mais également prospérer dans le marché sportif montréalais. Ça va prendre du travail, mais c'est tout à fait faisable. »

Le professeur Richelieu note que dans le marché de Montréal, très axé sur le hockey, les Alouettes et l'Impact sont condamnés à connaître du succès pour attirer aux guichets.

Le défi à Montréal, c'est que nous sommes une ville de hockey et l'amour du hockey passe par le Canadien de Montréal. C'est tellement vrai que, quand le CH n'est plus en séries ou en est exclu, on arrête de regarder. Ce qui laisse peu de place et de marge de manoeuvre pour les autres équipes sportives montréalaises. André Richelieu, professeur titulaire et expert en marketing sportif à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal

« Les Alouettes et l'Impact sont vraiment dans une obligation de résultats, a-t-il poursuivi. Pour eux, c'est essentiel et nécessaire. Si on veut être sur le radar, si on veut qu'on parle de nous de façon positive, il faut gagner. »

Le commissaire fait confiance aux Wetenhall

Le commissaire Ambrosie y est allé d’une profession de foi envers les propriétaires de l’équipe.

« La famille Wetenhall a un long historique comme propriétaire des Alouettes », a rappelé Ambrosie, qui croit plus que jamais à l'engagement d'Andrew Wetenhall envers le marché montréalais.

« L'équipe a connu l'une des plus belles séquences de succès dans l'histoire de la ligue, a-t-il poursuivi. Malheureusement, les dernières années n'ont pas été aussi glorieuses. Mais je ne manquerai jamais de respect envers ce qu'ils ont fait avec cette équipe. Je sais qu'Andrew a la même passion pour les Alouettes que son père et qu'il souhaite leur succès. »