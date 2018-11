À l'attaque, Matthew Peca remplacera Charles Hudon et complétera un trio aux côtés de Jesperi Kotkaniemi et d'Artturi Lehkonen. En défense, Karl Alzner et Brett Kulak prendront la place de Mike Reilly et de Xavier Ouellet.

Pour Kulak, rappelé du Rocket de Laval jeudi, ce sera un premier match avec le grand club après avoir été acquis des Flames le 1er octobre. À Laval, il a amassé 11 points, dont 3 buts, en 19 matchs dans la Ligue américaine.

Le Tricolore (11-7-4) tentera de freiner une séquence de deux défaites contre les Sabres (14-6-2). Antti Niemi sera devant le filet montréalais.