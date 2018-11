Avec un chrono de 1 min 37 s 236/1000, Bottas a devancé les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et de l'Australien Daniel Ricciardo, respectivement de 44 et 148 millièmes de seconde.

Le Finlandais est toujours en quête d'un premier succès en 2018. Il s'était imposé sur ce même circuit en 2017. Son équipier britannique Lewis Hamilton, sacré champion du monde pour la cinquième fois cette saison, suit devant les Ferrari du Finlandais Kimi Raikkonen et de l'Allemand Sebastian Vettel.

Exceptionnellement ce week-end, Hamilton arbore le no 1 sur le nez de sa voiture, une faveur de la FIA, mais il conserve sur son capot moteur et les feuilles de classements son numéro de course, le 44.

Le Québécois Lance Stroll (Williams) a enregistré le 19e et avant dernier temps en 1:40,46, tout juste devant son coéquipier russe Sergey Sirotkin (1:40,935).

« Ça ne s'est pas bien passé. On verra demain, mais nous sommes encore les derniers. J'ai déjà tiré mes conclusions pour aujourd'hui. Demain est un autre jour. Tout est possible. On verra comment ça se passera », a indiqué Stroll sur un ton un peu désabusé.

Bien plus lente, la première session dominée par Verstappen et Ricciardo n'était de toute façon pas forcément riche en enseignements, car en plein soleil, les conditions n'avaient rien à voir avec ce qu'elles seront au crépuscule au moment des qualifications et du départ de la course.

Ocon le réserviste

Peu après cette séance, le Français Esteban Ocon (Racing Point Force India), auteur du 10e temps, a été officiellement nommé pilote de réserve de l'écurie Mercedes.

Privé d'un volant en 2019, où il prendra néanmoins part à certains essais, mais soutenu par Toto Wolff, le patron de Mercedes, il espère revenir plus fort en 2020.

Ocon retrouvera, au simulateur de l'écurie de Brackey, le Belge Stoffel Vandoorne. Ce dernier quitte McLaren ce week-end et va s'engager en formule E à partir de décembre avec HWA, une structure très proche de Mercedes.