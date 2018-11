« C’était une très bonne course, a dit ce retraité de la société de transport de Juneau. Ce que les gens ne réalisent pas, c’est que chaque course est comme un nouveau départ. Tu ne sais jamais comment ce sera. C’est 42,2 km, tout peut arriver. »

M. Kern a couru son premier marathon en 2002 avec le but de se qualifier pour celui de Boston, ce qu’il a réussi six ans plus tard.

Cet objectif l’a amené à courir dans de nombreux États. Il compte maintenant 66 marathons à son palmarès.

Après avoir fait 10 courses dans 10 États, sa trajectoire vers les 40 autres s’est tracée.

C’est la joie d’atteindre la ligne d’arrivée et l’esprit communautaire des courses qui l’ont poussé à continuer.

« L’infusion d’endorphines dure trois ou quatre jours et même parfois une semaine plus tard et procure cette excellente sensation d’avoir fini un marathon », raconte-t-il.

John Kern a terminé la course de Tulsa en 4 h 18 min 30 s. Il s’est classé 346e au total et 3e dans sa catégorie d'âge.