Mitchell a mené son club vers 13 victoires, un sommet dans la LCF, pour lui permettre terminer au premier rang de la Division ouest. Originaire de Katy, au Texas, Mitchell a complété 60,9 % de ses passes pour 5124 verges de gains.

Le quart âgé de 28 ans avait été nommé joueur par excellence pour une première fois en 2016.



Il a aidé les Stampeders à atteindre le match de la Coupe Grey, dimanche, face au Rouge et Noir d'Ottawa. Les Stampeders participent au match de championnat de la LCF pour une troisième année de suite, mais ils ont échoué à leurs deux premières tentatives.

Le quart des Tiger-Cats de Hamilton Jeremiah Masoli était l'autre finaliste au titre de joueur par excellence du circuit.

Un rare doublé de Lewis Ward

De son côté, le botteur du Rouge et Noir Lewis Ward est devenu seulement le deuxième joueur à recevoir les titres de joueur par excellence sur les unités spéciales et recrue par excellence lors de la même saison, après Albert Johnson III en 2000 avec les Blue Bombers de Winnipeg.

Il est aussi devenu le premier botteur à mettre la main sur le prix de recrue par excellence, et il n'était que le troisième botteur en lice pour cet honneur.

Ward a réussi 51 de ses 52 placements (98,1 %) cette saison, établissant un record de la LCF pour le pourcentage de placements réussis en une saison -- l'ancienne marque appartenait à Rene Paredes (94,7 %) -- ainsi qu'un record du football professionnel pour le plus de placements réussis consécutifs durant le calendrier (48), une séquence qui se poursuivra en 2019.

Les autres lauréats

Le secondeur Adam Bighill a été élu joueur défensif par excellence pour une deuxième fois en carrière, et une première dans l'uniforme des Blue Bombers. Bighill a effectué 105 plaqués défensifs, quatre sacs du quart, deux interceptions et quatre échappés provoqués -- un sommet dans la LCF -- pour aider les Blue Bombers à se qualifier pour les éliminatoires.

Le receveur du Rouge et Noir Brad Sinopoli a été élu meilleur joueur canadien pour une deuxième fois au cours de sa carrière. Originaire de Peterborough, en Ontario, Sinopoli a établi un record de la LCF pour les attrapés en une saison par un joueur canadien. L'ancien des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa a capté 116 passes pour 1376 verges et quatre touchés cette saison.



Stanley Bryant, des Blue Bombers, a été élu meilleur joueur de ligne à l'attaque de la LCF pour une deuxième saison d'affilée. Il est le premier joueur depuis Scott Flory, avec les Alouettes de Montréal en 2008 et 2009, à recevoir cet honneur lors de deux campagnes de suite.

L'entraîneur-chef des Roughriders de la Saskatchewan Chris Jones a soulevé pour la première fois le trophée Annis-Stukus, remis à l'entraîneur-chef de l'année dans la LCF. À sa troisième campagne avec les Roughriders, Jones a mené son équipe vers 12 victoires en 2018, soit leur plus grand nombre de gains depuis 2008, à un premier match éliminatoire à domicile depuis 2013.

Le légendaire Wally Buono s'est vu remettre le Prix d'excellence pour le leadership Hugh-Campbell, remis chaque année à une personne qui a démontré du leadership et qui a grandement contribué au développement de la LCF.

Buono, 68 ans, prend sa retraite à la suite d'une carrière remarquable de 46 ans en tant que joueur, entraîneur-chef et directeur général.

L'ancien joueur de ligne offensive Pierre Vercheval, maintenant analyste au Réseau des sports, a été le lauréat du Prix du Commissaire.

Le centre-arrière des Lions de la Colombie-Britannique Rolly Lumbala a reçu le Trophée des anciens combattants Jake Gaudaur en reconnaissance de sa persévérance, de sa camaraderie et de ses services à la communauté.

L'Association des joueurs de la LCF a annoncé que Ryan King, des Eskimos d'Edmonton, était le récipiendaire du Trophée Tom-Pate en 2018. Ce prix est remis à un joueur ayant démontré un esprit d'équipe exemplaire et ayant effectué une contribution significative à son équipe, à sa communauté et à l'Association.