Natif de Pointe-Claire, au Québec, Sinagra a accumulé 3233 verges de gains et a guidé les Dinos vers une campagne de 8-0.

Étudiant de quatrième année en arts, Sinagra a devancé au scrutin le quart du Rouge et Or de l'Université Laval Hugo Richard, le quart des Warriors de l'Université de Waterloo Tre Ford et le receveur des X-Men de l'Université Saint-Francis-Xavier Kaion Julien-Grant.

Le Rouge et Or, qui affrontera les Mustangs de l'Université Western lors du match de la Coupe Vanier, samedi, a gagné un honneur individuel en plus d'avoir huit joueurs élus au sein des deux équipes d'étoiles canadiennes, un sommet.

L'ailier défensif du Rouge et Or Mathieu Betts a été nommé joueur de ligne par excellence pour une troisième année d'affilée, un record.

Pour leur part, les Mustangs ont vu trois de leurs joueurs gagner des honneurs individuels. Le secondeur Fraser Sopik a été nommé joueur défensif de l'année, le demi défensif Mackenzie Ferguson a remporté le prix Russ-Jackson reconnaissant l'excellence au football, dans les études et dans la communauté, et Greg Marshall a été choisi entraîneur de l'année pour la deuxième fois de sa carrière.

Les autres prix sont allés au receveur des Dinos Tyson Philpot, qui a remporté le titre de recrue par excellence, ainsi que Peter Regimbald, des Stingers de l'Université Concordia, qui a reçu le prix Gino-Fracas remis à l'entraîneur adjoint bénévole de l'année.