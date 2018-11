Son palmarès est remarquable. Il a remporté 5 épreuves de Coupe du monde et est monté sur le podium 25 fois. Garmisch-Partenkirchen, Kitzbuhel, Saint-Moritz, Val Gardena… Il les a toutes domptées.

Erik Guay est l’un des quatre skieurs dans l’histoire à avoir remporté un Championnat du monde en descente (Garmisch en 2011) et un autre en super-G (Saint-Moritz en 2017). Il avait 35 ans quand il a remporté le deuxième. Il est le skieur le plus vieux à avoir réussi l’exploit.

Longévité

Son palmarès est remarquable, sa longévité exceptionnelle. De 28 à 32 ans, il a été opéré six fois. Et il est retourné sur les pentes chaque fois.

À l’excellence, il faut ajouter la persévérance et reconnaître en lui l’un des grands de l’histoire sportive québécoise et canadienne.

Erik Guay Photo : Getty Images/Fabrice Coffrini

Des regrets

Même ses regrets concernent de grandes performances. Erik Guay n’aura vécu qu’une grande déception : il n’a jamais remporté de médaille olympique.

Il a raté le bronze en super-G par 10 centièmes de seconde, à Turin, en 2006. Quatre ans plus tard, il l’a de nouveau raté par trois petits centièmes, à Vancouver, encore une fois en super-G. Toujours à Vancouver, en descente, il a pris la 5e place, à 24 centièmes de seconde du podium.

Ces trois écarts additionnés font moins d’une demi-seconde. C’est l’écart de temps qui sépare souvent le premier du troisième dans une seule épreuve.

Un battement de cil de trop chez un rival se serait transformé en médaille pour Guay. Alors, on peut comprendre la déception, la partager avec lui, sympathiser. Mais ce serait mesquin de parler d’échec.

Kitzbühel

Il rêvait de gagner à Kitzbühel, de survoler la Streif et de monter sur la plus haute marche du podium au pied de la plus mythique des pentes.

« Gagner à Kitzbühel pour un skieur c’est comme remporter la Coupe Stanley à Montréal », avait-il dit.

En 2013, il y a terminé… 2e. À un souffle du rêve. Encore.

Héritage

Si Erik Guay était cinéaste, on lui devrait 25 grands films et 2 chefs-d’œuvre. D’accord, il manque un ou deux Oscars à sa collection. Mais c’est un grand, un très grand athlète qui a rangé ses skis et ses bobines.

Et tout ça, après être parti d’une montagne trop basse.