Un texte de Félix St-Aubin

En 2016, les protégés du vénérable entraîneur-chef Greg Marshall se dirigeaient tout bonnement vers une conquête de la Coupe Yates en finale ontarienne. Vingt-sept points sans riposte en deuxième mi-temps leur avaient permis de se forger une avance de 40-19 au quatrième quart contre l'Université Wilfrid-Laurier.

Le coup de grâce n'a toutefois jamais été porté à l'adversaire installé au bord du précipice. Trois touchés et un placement des Golden Hawks en seulement 8 minutes ont donné lieu au 4e retour en importance dans les 111 années d'histoire de l'illustre titre ontarien.

Cette défaite difficile à avaler, comparable à celle qu'ont digérée les Falcons d'Atlanta quelque trois mois plus tard au Super Bowl LI, est demeurée ancrée dans les esprits et a forgé l'identité des Mustangs, qui n'hésitent plus désormais à maintenir la pédale au plancher.

Il y a beaucoup de joueurs qui étaient dans [l'édition 2016] et qui sont encore dans l'équipe. On s'assure chaque match quand il y a un grand écart de rester concentrés. Les vétérans rappellent que même si on mène par 20 ou 30 points, la rencontre n'est pas terminée. On va jouer le meilleur match que l'on peut jusqu'à la fin du quatrième quart. Philippe Dion, secondeur des Mustangs de l'Université Western

Les tenants de la Coupe Vanier ont depuis dominé sans réserve leurs rivaux provinciaux et les champions des trois autres associations qui ont eu le malheur de croiser leur route durant cette période où ils ont conservé une fiche immaculée de 23 gains.

« Qu'on soit 23-0 ou 1-0 pour atteindre la Coupe Vanier, ça ne change rien pour nous, dit Philippe Dion. On ne vit pas dans le passé, on vit le moment présent. On ne pense pas vraiment à notre série de victoires, on pense strictement à notre prochain adversaire et de la manière de gagner. »

Jonathan Breton-Robert (no 87) et Fraser Sopik (no 32) Photo : La Presse canadienne/Peter Power

Deux environnements, une réalité

Pas même le Rouge et Or, qui se retrouve constamment dans le camp des vainqueurs lorsqu'il est question d'un massacre, n'a pu ralentir le rouleau compresseur de l'Université Western en 2017.

Les Mustangs avaient infligé une rarissime raclée à l'Université Laval.

Dominés dans toutes les sphères du jeu, les troupiers de l'instructeur Glen Constantin avaient rendu les armes à la suite d'un cuisant revers de 39-17. À titre indicatif, il faut remonter à 2007 pour leur répertorier une défaite par plus de trois points lors d'un match de championnat.

Calendrier des Mustangs en 2018 : Semaine 1 : Western (26) - Carleton (23) P

- Carleton (23) P Semaine 2 : Congé

Semaine 3 : McMaster (6) - Western (44)

Semaine 4 : York (3) - Western (76)

Semaine 5 : Western (67) - Waterloo (7)

- Waterloo (7) Semaine 6 : Western (26) - Queen's (23)

- Queen's (23) Semaine 7 : Windsor (14) - Western (66)

Semaine 8 : Western (33) - Ottawa (0)

- Ottawa (0) Semaine 9 : Laurier (13) - Western (46)

Quarts de finale : Laissez-passer

Demi-finales : Carleton (13) - Western (39)

Coupe Yates : Guelph (14) - Western (63)

Coupe Mitchell : Saskatchewan (24) - Western (47)

Les Mustangs ont engraissé leur séquence victorieuse sans grande difficulté au cours des 12 derniers mois.

Outre deux rencontres (sur 11) qui se sont soldées par un écart de 3 points, dont l'une d'elles en prolongation, l'Université Western a triomphé par un minimum de 23 points et un maximum de 73.

On a la même mentalité que l'an passé, on est très focalisés. Ce qui est bien avec notre équipe, et c'est quelque chose qui a changé dans la structure de notre programme à partir de 2017, c'est qu'on ne focalise pas nécessairement sur l'adversaire qu'on va affronter, mais plutôt sur nous autres. Philippe Dion, secondeur des Mustangs de l'Université Western

Les propos de Dion rappellent drôlement ceux de Constantin, en d'autres mots, lorsqu'il fait référence aux « standards du Rouge et Or ».

Les ténors parlent décidément le même langage.

Philippe Dion (no 44), Greg Marshall et Mackenzie Ferguson (no 27) Photo : La Presse canadienne/Geoff Robins

Dans une classe à part

Les finalistes de la Coupe Vanier sont seuls au-dessus de la masse. Les deux programmes les plus titrés au pays, soit 9 et 7 conquêtes en faveur de l'Université Laval, sont d'intraitables forces de frappe qui n'ont que trop peu de concurrence durant la campagne.

L'attaque au sol des Mustangs, conduit d'une main de maître par Cédric Joseph, a surpassé les 2000 verges pendant la saison et tutoyé le plateau des 3000 en incluant les 3 duels éliminatoires.

Les différents demis offensifs et le quart-arrière Chris Merchant ont combiné leurs efforts pour inscrire 36 touchés par la course. La moitié d'entre eux ont été enregistrés par Joseph.

Loin d'être en reste, le pivot natif de Calgary, qui a porté les couleurs des Bulls de l'Université de Buffalo en 2014 et 2015 avant de rentrer au pays, a lui-même mené son unité dans la zone payante à profusion.

Merchant a contribué à 30 majeurs, 23 et 7 par la passe et la course, contre 7 interceptions.

Le défi sera donc double pour la brigade du coordonnateur Marc Fortier, qui n'avait jamais su stopper l'hémorragie lors du choc à sens unique de 2017. Le front défensif avait été plus permissif que jamais comme en témoignent les 302 verges parcourues en 53 portées partagées entre Joseph, Merchant et Alex Taylor.

Deux formations à maturité se retrouveront samedi sur les terres du Rouge et Or au stade Telus et batailleront pour le titre national avec des lignes de pensée opposées.

D'un côté, avec l'esprit revanchard. De l'autre, avec la possibilité d'entrer dans l'histoire du football universitaire canadien en maintenant son emprise sur le prestigieux championnat.

Vainqueurs consécutifs de la Coupe Vanier : Rouge et Or de l'Université Laval : 2003-2004 et 2012-2013

Huskies de l'Université Saint Mary's : 2001-2002

Mustangs de l'Université Western : 1976-1977

Bisons de l'Université du Manitoba : 1969-1970