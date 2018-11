Par deux fois Juulsen a été atteint au visage par une rondelle lundi lors de la première période. Il n'accompagnera pas l'équipe pour le voyage qui la mènera d'abord au New Jersey mercredi, puis à Buffalo jeudi.

L'arrière de 21 ans a enregistré 5 points, dont 1 but, et affiche un différentiel de +3 en 17 rencontres.

Cette tuile qui est tombée sur la tête de Juulsen permettra vraisemblablement à Karl Alzner ou à Xavier Ouellet de réintégrer la formation.

La 26e sélection au repêchage amateur de 2015 tente de s'établir avec le Tricolore depuis la saison dernière après un stage de cinq campagnes avec les Silvertips d'Everett, dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL).

Juulsen a fait la navette entre Laval et Montréal à son baptême du feu chez les professionnels. Il a respectivement disputé 31 et 23 matchs sous les couleurs du Rocket et du Canadien.

Le défenseur de 1,88 m (6 pi 2 po) et 88 kg (193 lb) est demeuré dans le giron du Canadien cette saison.