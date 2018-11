Le joueur de troisième but âgé de 39 ans, sélectionné à quatre reprises pour le match des étoiles et vainqueur de cinq gants d'or, a expliqué qu'il a pris sa décision « après mûre réflexion et plusieurs nuits blanches ».

Beltre a fait ses débuts dans les majeures à 19 ans avec les Dodgers en 1998. Il a joué à Los Angeles jusqu'en 2004, puis il a fait des séjours avec les Mariners de Seattle de 2005 à 2009 et avec les Red Sox de Boston en 2010.

Il s'est joint aux Rangers comme joueur autonome en 2011 et a pris part à sa seule Série mondiale à sa première saison au Texas.

En 2933 matchs, Beltre a maintenu une moyenne de ,286 avec 477 circuits et 1707 points produits.